快訊／《半澤直樹》男星市川猿之助倒臥家中　本人脫險但父母雙亡

市川猿之助要《半澤直樹》道歉8次！父母雙亡自己活下　換他道歉

▲市川猿之助在《半澤直樹》飆罵堺雅人「給我道歉」的場面，成為經典。（圖／翻攝TBS）
▲市川猿之助在《半澤直樹》飆罵堺雅人「給我道歉」的場面，成為經典。（圖／翻攝TBS）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）今（18日）上午被發現跟父母在家昏迷，媽媽當場死亡，爸爸送醫後不治身亡，警方在場發現疑似市川猿之助留的遺書，但市川猿之助目前脫離生命危險，警察決定約談他調查詳情。雖然市川猿之助是歌舞伎演員，但他最著名的戲劇作品，就屬《半澤直樹》，市川猿之助劇中要求堺雅人（飾演 半澤直樹）道歉8次的場面，更是經典到被節目要求重現。

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▲市川猿之助劇中狂喊「給我道歉」。（圖／翻攝TBS）
▲市川猿之助劇中狂喊「給我道歉」。（圖／翻攝TBS）
《半澤直樹》第二季第2集中，市川猿之助飾演的伊佐山泰二，是東京中央銀行證券營業部的部長，他得知電腦雜伎集團委託中央證券併購Spiral案的機密，挑撥中央證券岡光秀社長，背後更提高10％股票溢價900億日圓，但收購案最終失敗，伊佐山泰二氣得質問半澤直樹。

伊佐山泰二怒向半澤直樹說：「我要你好好體會一下，你做的事情究竟有多蠢！不要光愣在那邊，給我低頭道歉啊！你有在聽嗎？道歉！聽不到嗎？道歉！給我道歉！給我道歉！給我道歉！給我道歉！給我道歉！給我道歉！給我道歉！半澤！！！」一句話裡出現8次「道歉」，該場面跟香川照之飾演的常務「大和田曉」，跟半澤直樹嗆聲「你玩完了DEATH」一樣，讓劇迷津津樂道。

市川猿之助的「8次道歉」當時掀起熱烈討論，他跟香川照之上節目時被要求「重現經典」，主持人問及是即興發揮，還是劇本寫的？香川照之透露劇本應該只寫2至3次，市川猿之助則表示，自己也很喜歡重複話語，例如很熱的話，就會頻喊：「好熱好熱。」

此外，市川猿之助今被發現疑似帶父母輕生前，被媒體爆出性騷擾歌舞伎的演員以及工作人員，酒後會摸對方私密部位，對方若不從就會發飆，嚴重的話會把反抗者剔除演出名單，市川猿之助對此不願回應；今卻爆出輕生，自己脫離險境，爸媽卻天人永隔，警察表示會約談市川猿之助調查案件，若市川猿之助帶父母走絕路屬實，市川猿之助這回向周邊人士「道歉800次」都不夠。

▲市川猿之助輕生未果，但爸媽已離世。（圖／半澤直樹Twitter）
▲市川猿之助輕生未果，但爸媽已離世。（圖／半澤直樹Twitter）
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