市川猿之助要《半澤直樹》道歉8次！父母雙亡自己活下　換他道歉

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伊佐山泰二怒向半澤直樹說：「我要你好好體會一下，你做的事情究竟有多蠢！不要光愣在那邊，給我低頭道歉啊！你有在聽嗎？道歉！聽不到嗎？道歉！給我道歉！給我道歉！給我道歉！給我道歉！給我道歉！給我道歉！給我道歉！半澤！！！」一句話裡出現8次「道歉」，該場面跟香川照之飾演的常務「大和田曉」，跟半澤直樹嗆聲「你玩完了DEATH」一樣，讓劇迷津津樂道。
市川猿之助的「8次道歉」當時掀起熱烈討論，他跟香川照之上節目時被要求「重現經典」，主持人問及是即興發揮，還是劇本寫的？香川照之透露劇本應該只寫2至3次，市川猿之助則表示，自己也很喜歡重複話語，例如很熱的話，就會頻喊：「好熱好熱。」
此外，市川猿之助今被發現疑似帶父母輕生前，被媒體爆出性騷擾歌舞伎的演員以及工作人員，酒後會摸對方私密部位，對方若不從就會發飆，嚴重的話會把反抗者剔除演出名單，市川猿之助對此不願回應；今卻爆出輕生，自己脫離險境，爸媽卻天人永隔，警察表示會約談市川猿之助調查案件，若市川猿之助帶父母走絕路屬實，市川猿之助這回向周邊人士「道歉800次」都不夠。
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