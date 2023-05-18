颱風兩週後爆量出現？「對台影響」曝：最快5月底會有1顆
梅雨季都還沒有感覺，颱風就先瘋狂報到？天氣風險公司昨（17）日在臉書粉專分享，美國GFS模式14天後的預測「梅雨不見了」，換成颱風排排站，並貼出台灣南方海面有許多低壓環流正在發展。對此氣象專家賈新興表示，目前確實觀測到南方洋面上有熱帶雲系發展，不過就算要成為颱風，最快也要等到5月底，且變數極大，至於美國模式的預測，則是因為太平洋高壓勢力退得太快，但時間都還很長，不用過度關心，反而是「典型梅雨」可能會更晚報到，台灣缺水的情況暫時無解。
記者張志浩/綜合報導
針對「颱風排排站」的觀測圖，天氣風險公司回應，未來南方洋面上逐漸有些「低壓系統」發展跡象，但目前來看對台灣沒有直接的威脅，且14天後的預測變動極大，「就當作看看就好」，不過這樣的低壓系統若順利發展，5月底前台灣附近就比較難有典型梅雨鋒面的環境建立，未來值得持續觀察。
賈新興指出，由於台灣東邊的太平洋高壓勢力退縮快速，加上未來西南季風環境建立，導致西南風「衝過頭」，南海就變為「大低壓帶」，所以美國模式在長期的預測上，才會出現多個低壓系統在發展，有如颱風排排站的現象，不過現階段真的要有颱風出現，最快也要等到5/27至6月初才有可能，整體變數還很大。
氣象局則強調，超過一週的氣候預測變動大，且像颱風這種熱帶系統，觀測上誤差本來就會比較大。目前無法確認未來14天後的大氣確切環境和降雨的情形。
賈新興補充說明，在梅雨季，台灣要出現較長、較多的雨量，需要西南季風與太平洋高壓勢力在台灣附近對峙、滯留，但現在太平洋高壓退縮明顯，進而導致「真正的梅雨」都尚未出現，若情況持續維持，今年可能要在6/9，環境才有利梅雨發展，比起歷年大約5/16至5/20，今年恐創下典型梅雨鋒面最晚建立的情況。
賈新興提及，現在擔心颱風或希望颱風補水庫都還太早，往年在6月，台灣都會有1至2顆颱風，且大多是梅雨影響結束後才開始生成，今年的狀況較值得關注的是，究竟真正能帶來較多雨量的梅雨何時才會開始？持續時間多長？這將直接關係到台灣水庫的水情，也是各界較需留意的議題。