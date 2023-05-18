G7前夕會見台積電等高層！岸田文雄：全球晶片業者將增加赴日投資
今年的七大工業國集團（G7）峰會自明（19）日起於日本廣島開始舉行，隨著中國態度愈發強硬，台灣安全成為日本日益關注的問題，日本首相岸田文雄更是在G7峰會前直接與台積電、英特爾、美光等大型半導體廠高層會談，岸田稱日本政府將規劃對半導體產業的支援，呼籲廠商們在日本拓展業務進行投資。
國際中心楊智傑／綜合報導
《日本經濟新聞》報導指出，包含台積電董事長劉德音、英特爾（Intel Corp）執行長季辛格（Pat Gelsinger）、美光（Micron Technology）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）、美商應用材料（Applied Materials）、韓國三星電子（Samsung Electronics）、IBM等半導體公司高層18日已先行與岸田文雄會面，討論在日本的投資業務。
美中關係緊張影響下，日本致力於發展自身的半導體產業，岸田文雄於會面後表示，G7領導人料於19日展開的峰會討論「穩定供應鏈」的議題，事先與他會面的這些全球晶片製造商預計也將在日本增加投資。日本經產大臣西村康稔會後受訪時也指出，對於上述企業於在日本拓展業務的可能持正面態度，有望擴大在日投資。
《彭博社》也指出，台積電、英特爾皆於會談中提及將擴大在日合作與投資，美光科技更稱將從日本獲得約2000億日元（約新台幣447億元）的資金挹注、未來數年預計投資最大5千億圓（約新台幣1118億元），於東廣島市的廣島工廠生產下一代半導體晶片。
日本在「穩定晶片供應鏈」視為經濟安全保障主要課題，除了增加對跨國大廠如台積電、微軟等企業的補助、刺激進駐日本投資外，政府本身也致力於輔導國內企業設立的半導體新公司「Rapidus」，該公司由豐田汽車和索尼集團等8間日本大型企業共同設立，且有岸田政府逾3千億圓（約新台幣70億元）的支援。