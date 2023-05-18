《嗨！營業中》第二季成員出爐「真的沒鬼鬼」！炎亞綸難過哭了
《嗨！營業中》第二季於今（18）日舉辦記者會，節目重要卡司庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩、張立東現身出席，並揭曉第二季節目預告，至於粉絲們相當關心的鬼鬼及浩子，鬼鬼雖然不在名單內，不過也確認將驚喜現身擔任大來賓，浩子未來則將回歸擔任小幫手，談到鬼鬼不在會不會失望？炎亞綸表示很難過，甚至偷偷哭了：「當然會有點失落。」
記者郭佩蓉/綜合報導
《嗨！營業中》第二季名單確定沒有鬼鬼，炎亞綸受訪時被問到沒有鬼鬼會不會失落？他也難過表示：「哭！怎麼會開心？因為我不是製作單位，我當然希望我有慰留她的能力。因為跟她算是很能鬥嘴，也都很了解彼此，當然會有點失落。」但鬼鬼沒來參加，絕對是時間兜不攏，不是因為搶店長職位，炎亞綸說店長只有他在搶：「但當我看到這季營業場地、看到這片土壤有點後悔，因為昨天我們第一次來就來了80個客人。」
《嗨！營業中》製作單位對節目內容保密到家，讓外界對於節目一舉一動都十分關注，今日記者會終於揭曉第二季節目預告：炎亞綸、姚元浩、莎莎被製作單位騙去台東營業，遇到四位新夥伴鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩，這次庹宗康職務升級為督導，無預警突擊大家執勤狀況。全員集合之後，合夥人又把大家騙去真正的營業場所：ㄧ個超大未開發的森林，要搭造森林園區。為了激發大家潛能，還安排韓國見習之旅 、考察取經。鬼鬼驚喜現身擔任大來賓 ，張立東是見習伴遊，製作單位也預告浩子將回歸來擔任小幫手 。