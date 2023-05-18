《半澤直樹》市川猿之助留遺書想不開！大壞蛋大和田是他堂哥
47歲日本男星市川猿之助今（18日）上午被經紀人發現與雙親倒臥在自宅，現場疑似留有給朋友的遺書，3人經過送醫搶救，7旬年邁父母身亡，市川猿之助原本意識不清，目前已經沒有生命危險，他今才被週刊爆出疑似性騷擾同事，兩者有無關聯，目前未知。市川猿之助從歌舞伎演員躍升大小螢幕，拍過多部戲劇作品，電視劇《半澤直樹2》裡的反派角色最為人熟知。
記者楊穎軒／綜合報導
市川猿之助（本名喜熨斗孝彥）是日本著名歌舞伎演員，出身歌舞伎世家，他為第四代，耕耘劇場多年，2007年演出NHK大河劇《風林火山》中武田晴信一角色受到矚目，開啟轉往電視劇、電影演出的契機，而後陸續演出《龍馬傳》、《仁醫 完結篇》、《暴走醫生》、《命運之人》、《鎌倉殿的13人》等劇，也曾為動畫片《海賊王特別篇：空島之章》、《海賊王特別篇：迷霧島大冒險》配音。
2020年市川猿之助加入《半澤直樹2》演出陣容，飾演「大和田」愛徒「伊佐山泰二」，融入歌舞伎浮誇的「顏藝」表演，劇中瘋狂逼迫半澤直樹道歉，氣勢凌人，讓劇迷印象深刻，而演大和田的香川照之是市川猿之助的堂哥，兩人都在《半澤直樹》系列演反派，精湛演技令人折服。
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