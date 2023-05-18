國泰航空機票又「買1送1」！香港4天3夜自由行 每人7888元起
台北國際觀光博覽會於5月26日至5月29日登場，香港旅遊局宣布睽違多年後將回歸參展，香港館（攤位D309）針對日前推出造成轟動的「國泰航空機票買一送一」大促銷，又將再次加碼，繼續推出香港自由行套裝三天二夜或四天三夜7888元起（未稅），香港迪士尼樂園三天兩夜專案，含主題酒店住宿及樂園門票9888元起（未稅），另外也有知名景點推出買一送一。
記者葉盛耀/綜合報導
香港旅遊局公布，今年1-4月香港共有大約 731萬訪港旅客人次，4 月訪港旅客數字為 289 萬人次，較上個月增加約 18%。而1-4月來自台灣的旅客大約有186,000人次，光4月份台灣訪港旅客就超過62,000人次，已經恢復到疫情前同月份的40%，可見香港旅遊已經全面恢復正常。
香港館與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易遊網、東南旅遊、雄獅旅遊合作，加碼提供旅展限時限量的國泰航空機票買一送一優惠，易遊網每人7,888元起就可以選擇位於灣仔全新開幕、具英倫時尚紳士風格的夏利酒店。雄獅旅遊推油麻地逸東酒店四天三夜每人7,888元起；五福旅遊安排維港凱悅尚萃酒店，平日升等全海景房，加送迎賓飲料、港鐵全日通及香港上網卡，每人8,888元起。
可樂旅遊更是獨家開賣香港迪士尼樂園專案，含主題酒店、二日門票、每人一次酒店早餐、迪士尼尊享卡（快速通行證），最特別的還包含參加迪士尼氣球魔法班，四人一室，原價16,888元起，旅展每人現折3,000元，只要13,888元起。吉帝旅遊也有香港雙樂園專案，四人一室入住沙田麗豪酒店，含香港迪士尼樂園及香港海洋公園門票，每人9,888元起。提醒以上售價皆為未稅價，每人售價已含機票買一送一的優惠。
旅展期間也有景點買一送一優惠，包括大巴士的敞篷雙層巴士九龍夜遊行程、昂坪360來回纜車票、K11集團的沉浸式數碼藝術博物館ARTE MUSEUM也都有提供門票買一送一優惠。