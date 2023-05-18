高市觀光局長被恐嚇千萬放炸彈 陳其邁要求警方儘速破案
高雄市觀光局長高閔琳被恐嚇一千萬元，否則要炸毀高雄市觀光景點！今（18）日上壽山動物園因收到不明恐嚇信，園方緊急撤離現場750名遊客，而恐嚇信件中還有提及已在左營知名觀光景點龍虎塔安裝炸彈，讓警方不敢大意，高雄市長陳其邁表示，這種在民眾聚集地涉及公共安全的行為，非常要不得，他也要求警方儘速破案。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄壽山動物園因收到不明的恐嚇信，園方除即刻報警外也啟動緊急應變，於10時30分左右開始撤離750多名遊客，並由警方入內排查，同時也於官網公告休園一天，考量遊客權益，散客部份可憑今日購票證明，於今年底前憑票入園，團客部分則採現場退票，線上平台購票的民眾則由園方協助於原平台辦理退票， 不需再收取手續費。
陳其邁今日下午受訪時表示，今早第一階段在壽山動物園已緊急撤離，市民的安全才是大家最在意的，當時園區裡有約750名遊客，很快地就按照平常的SOP來進行疏散。
而有關涉嫌恐嚇的部分，陳其邁說，經了解是來自境外IP，在國內也出現多起類似情況，警方也全力在偵辦，這種在民眾聚集地涉及公共安全的行為，非常要不得，也妨礙社會公共秩序，他也要求警方儘速追緝凶手破案。