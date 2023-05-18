劉亦菲「無修圖」側拍照流出！真實狀態曝光 同框安海瑟薇超養眼
中國女星劉亦菲擁有仙女顏值、出眾氣質，曾演出《天龍八部》、《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》等經典作品，但日前參加「微博之夜」典禮現場照片流出，卻被酸「最肥孔雀」，16日她參加寶格麗（Bvlgari）Mediterranea珠寶發表晚宴時，身穿一襲芭比粉色晚禮服，在路人的無修圖側拍中依舊完美無暇，打破身材走樣的流言蜚語，和好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）合照更是顏值不輸，讓網友們大讚根本就是仙女下凡。
記者賴禹妡/綜合報導
劉亦菲16日現身威尼斯參加寶格麗珠寶展，只見她身穿一襲芭比粉色平口晚禮服，一頭長髮用髮箍往後整理，再配上珠寶首飾，夢幻造型乍看之下宛如公主一般，且她身材勻稱苗條，在路人的側拍下，無美顏的生圖仍十分亮眼，腳踩著高跟鞋自信向前走的模樣散發滿滿仙氣，也因此「劉亦菲威尼斯活動生圖」、「劉亦菲仙品側顏」等關鍵字瞬間登上微博熱搜。
而該場珠寶展現場眾星雲集，不只劉亦菲，還有好萊塢女星安海瑟薇、千黛亞（Zendaya Coleman）、以及韓國女團BLACKPINK成員Lisa等重量級巨星出席，品牌方也曬出劉亦菲和安海瑟薇的合照，安海瑟薇身穿金色水鑽帽兜長禮服，胸前還大開深U展現性感，兩大女神合體讓網友們直呼，「大型夢幻聯動現場」、「東西方美學的碰撞太養眼了」。