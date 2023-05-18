侯友宜520公佈「政策白皮書」 723全代會擬通過副手人選
新北市長侯友宜昨(18)日正式獲得國民黨徵召，代表國民黨參與2024總統大選，國民黨預告5月20日將邀請侯友宜、立委提名人、國民黨籍縣市首長、黨務幹部及中常委齊聚中央黨部，舉辦團結誓師大會，力拚明年520重返執政；而國民黨全代會將在7月23日於新北市板橋體育館舉辦，屆時也將通過總統、副總統提名人選。當天晚上在三重黨部舉辦國政說明會。
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針對侯友宜的選戰主軸也備受關注，今（18）日上午他受訪時表示，因為昨天黨才告知，一切按照黨所安排的時間，「做我該做的事情。」而被媒體問及民進黨議員們要求他為帶職參選而道歉辭職，他則回應說，國家目前正處百廢待舉之時，對國家社會有責任的人不能視而不見應該挺身而出，讓社會進步，他也一定全力讓新北市市政不停歇，甚至會全力加速。挺侯社群近日也曝光「董事長開講」活動海報，主打侯友宜的粉絲見面會，節目主持人為美麗島電子報董事長吳子嘉，並與國民黨北市議員徐巧芯，及前台南市議員謝龍介合體。
值得一提的是，朱立倫今年農曆年後就下令黨內智庫5月底前提出政策白皮書初稿，替未來國民黨總統參選人，做好政策論述的基礎建設，2024的政策白皮書將以4年前的白皮書為基底，因應疫情等全球政治經濟變化提出新論述。朱也已多次召集智庫成員開會，深入討論政策方向細節內容，政策白皮書初稿陸續完工，預計在本周六的國策說明會中說明，正式對決民進黨總統提名人賴清德。
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