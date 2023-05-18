快訊／《半澤直樹》男星市川猿之助倒臥家中　本人脫險但父母雙亡

市川猿之助遺書曝光！「輕生工具斷掉」疑害怕死　但爸媽卻身亡了

▲市川猿之助輕生未果，但爸媽已離世。（圖／半澤直樹Twitter）
▲市川猿之助輕生未果，但爸媽已離世。（圖／半澤直樹Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）今（18日）上午被發現跟父母在家昏迷，媽媽當場死亡，爸爸送醫後不治身亡，市川猿之助則脫離險境。警方在案發現場找到疑似市川猿之助留的遺書，裡面寫著「原諒我先走一步，對不起」，根據《現代商業》獨家指出，市川猿之助是在地下室的房間上吊，但繩子是「斷掉狀態」，推測他輕生前猶豫才因此獲救。

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▲市川猿之助被發現在地下室房間自縊，但繩子是斷掉狀態」。（圖／翻攝現代商業）
▲市川猿之助被發現在地下室房間自縊，但繩子是斷掉狀態。（圖／翻攝現代商業）
市川猿之助今原定出席《市川猿之助奮闘歌舞伎公演》，但主辦臨時找不到人，所以取消午間演出，事後，市川猿之助的經紀人在對方的住處發現市川猿之助跟父母倒臥，經紀人緊急報案將3人送醫，僅有市川猿之助存活。

根據《現代商業》報導，市川猿之助是在地下室的房間被發現上吊未果，繩子「無故斷掉」，猜測他應該是死前猶豫，最終獲救，警方透露當時市川猿之助可以回話，問他「父母呢？」他回應：「在樓上。」而市川猿之助的父母沒有外傷、勒痕，媽媽在二樓當場身亡，爸爸送醫後不治，推測父母死因與服藥有關。

警方也透露找到遺書，上面寫著「原諒我先走一步，對不起」；而市川猿之助輕生前，被週刊《女性SEVEN》踢爆性騷擾歌舞伎的演員以及工作人員，酒後會摸對方私密部位，對方若不從就會發飆，嚴重的話會把反抗者剔除演出名單，市川猿之助對此不願回應；推斷市川猿之助自縊應與該事有關，警察表示19日會跟市川猿之助詢問詳情。

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