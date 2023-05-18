市川猿之助遺書曝光！「輕生工具斷掉」疑害怕死　但爸媽卻身亡了

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根據《現代商業》報導，市川猿之助是在地下室的房間被發現上吊未果，繩子「無故斷掉」，猜測他應該是死前猶豫，最終獲救，警方透露當時市川猿之助可以回話，問他「父母呢？」他回應：「在樓上。」而市川猿之助的父母沒有外傷、勒痕，媽媽在二樓當場身亡，爸爸送醫後不治，推測父母死因與服藥有關。
警方也透露找到遺書，上面寫著「原諒我先走一步，對不起」；而市川猿之助輕生前，被週刊《女性SEVEN》踢爆性騷擾歌舞伎的演員以及工作人員，酒後會摸對方私密部位，對方若不從就會發飆，嚴重的話會把反抗者剔除演出名單，市川猿之助對此不願回應；推斷市川猿之助自縊應與該事有關，警察表示19日會跟市川猿之助詢問詳情。
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