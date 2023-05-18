兩岸論述、整合等問題待解　侯友宜參選總統考驗才正開始

遭爆服務處為im.B本營　陳歐珀稱不知情「願捐租金補償受害人」

▲前立委黃國昌踢爆，im.B主嫌曾耀鋒曾無償提供陳歐珀競選辦公室，形同拿詐騙被害人的不法所得資助陳，陳歐珀回應稱完全不知情。（圖／陳歐珀辦公室提供）
▲前立委黃國昌踢爆，im.B主嫌曾耀鋒曾無償提供陳歐珀競選辦公室，形同拿詐騙被害人的不法所得資助陳，陳歐珀回應稱完全不知情。（圖／陳歐珀辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

台北地檢署偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」涉吸金25億元、受害人數高達上千人，時代力量前立委黃國昌今（18）日踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大樓，就是民進黨立委陳歐珀的競選後援會與辦公室，由主嫌曾耀鋒與張淑芬無償提供，形同拿詐騙被害人的不法所得資助陳歐珀競選，痛批「還要繼續裝不熟？繼續欺騙社會？」對此陳歐珀回應強調自己並不知情，對於競選期間不慎接受贊助感到愧歉，願意捐出當時應繳的租金，作為對詐欺受害人的補償。

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黃國昌今日於臉書指控，im.B詐騙吸金主嫌曾耀鋒與陳歐珀是「超級麻吉」，一購入羅東精華區的辦公大樓，馬上就裝潢成陳歐珀在羅東競選基地，形同拿詐騙被害人的不法所得資助其競選，「你還要繼續裝不熟嗎？還要繼續欺騙社會嗎？」

對此陳歐珀回應，自己認識的一直都是「曾國緯」，只知道他從事房地產事業，不知道他有做im.B債權媒合與從事詐騙，更不知道就是早因槍砲案判刑確定逃亡的「曾耀鋒」。自己2020年因為選舉，有支持者成立羅東後援會，並向經營物業管理的陳姓友人詢問適當地點，陳也對他競選表示支持，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用，為節省競選開支，他也將原本的服務處與後援會短暫合併成為同一個地點。

陳歐珀說，在整個過程中，對口都是陳先生。由於陳是自己長期的支持者，所以拒絕向他收取租金費用，對於該房產置於何人名下，或是陳否有向屋主付費皆不知情。競選結束後援會解散，為避免慷他人之慨，他將選後事務打理完畢後，隨即將羅東服務處搬回原址，並未從中獲取其他利益。

對於黃國昌指控收取詐騙集團利益，陳歐珀說，自己完全不知情，也從未知悉曾國緯有從事im.B債權媒合，更遑論從中收取什麼利益。「相信黃國昌身為堂堂律師，應知法律對於善意第三人之保障。」

陳歐珀說，自己在不知情的情況下，競選期間不慎接受這樣的贊助感到愧歉，願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償。他對於詐騙同社會多數人一樣深惡痛絕，呼籲檢調深入追查、勿枉勿縱。

最後陳歐珀表示，對於無端受到牽連表示無奈與遺憾，希望有心人士不必再無端指控，讓檢調儘速查明，盼紛擾到此為止。

陳歐珀回應後，黃國昌繼續質疑，陳歐珀毫無悔意、持續說謊，竟然試圖拿「經營物業管理的陳姓友人」作斷點，簡直讓人笑掉大牙！「你和曾耀鋒麻吉的程度，還需要透過第三人提供羅東菁華區的大樓？還在裝你不知道那棟大樓就是吸金詐騙犯曾耀鋒與張淑芬2019年一新買來就給你用？」且陳歐珀跑行程的保母車也「剛好」是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車。他批陳歐珀，不要再說謊了！

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