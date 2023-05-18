遭爆服務處為im.B本營　陳歐珀稱不知情「願捐租金補償受害人」

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對此陳歐珀回應，自己認識的一直都是「曾國緯」，只知道他從事房地產事業，不知道他有做im.B債權媒合與從事詐騙，更不知道就是早因槍砲案判刑確定逃亡的「曾耀鋒」。自己2020年因為選舉，有支持者成立羅東後援會，並向經營物業管理的陳姓友人詢問適當地點，陳也對他競選表示支持，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用，為節省競選開支，他也將原本的服務處與後援會短暫合併成為同一個地點。
陳歐珀說，在整個過程中，對口都是陳先生。由於陳是自己長期的支持者，所以拒絕向他收取租金費用，對於該房產置於何人名下，或是陳否有向屋主付費皆不知情。競選結束後援會解散，為避免慷他人之慨，他將選後事務打理完畢後，隨即將羅東服務處搬回原址，並未從中獲取其他利益。
對於黃國昌指控收取詐騙集團利益，陳歐珀說，自己完全不知情，也從未知悉曾國緯有從事im.B債權媒合，更遑論從中收取什麼利益。「相信黃國昌身為堂堂律師，應知法律對於善意第三人之保障。」
陳歐珀說，自己在不知情的情況下，競選期間不慎接受這樣的贊助感到愧歉，願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償。他對於詐騙同社會多數人一樣深惡痛絕，呼籲檢調深入追查、勿枉勿縱。
最後陳歐珀表示，對於無端受到牽連表示無奈與遺憾，希望有心人士不必再無端指控，讓檢調儘速查明，盼紛擾到此為止。
陳歐珀回應後，黃國昌繼續質疑，陳歐珀毫無悔意、持續說謊，竟然試圖拿「經營物業管理的陳姓友人」作斷點，簡直讓人笑掉大牙！「你和曾耀鋒麻吉的程度，還需要透過第三人提供羅東菁華區的大樓？還在裝你不知道那棟大樓就是吸金詐騙犯曾耀鋒與張淑芬2019年一新買來就給你用？」且陳歐珀跑行程的保母車也「剛好」是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車。他批陳歐珀，不要再說謊了！