中市府發健康追蹤簡訊　目前無確診案例

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食安處說，市府針對此次好市多莓果類產品的5大作為措施，包括「主動健康關懷追蹤」、「進口違規莓果商品全面停用」、「食安資訊公開透明」、「嚴密稽查及抽驗」、「確保消費者權益」，持續守護市民食安與權益。此次問題商品為科克蘭冷凍草莓(產地：墨西哥，產品標示有效日期2024年8月5日)，該產品已於4月30日停止販售，已售出的各類冷凍莓果商品也於5月5日要求好市多公司全面回收，經查該批冷凍草莓兩家分公司共進貨1,028.2公斤(378包)，售出938.4公斤(345包)，下架86.4公斤(下架32包，另抽驗1包)。
針對此次購買問題冷凍草莓的民眾，食安處說，已請好市多公司立即提供購買的會員名冊296人，該公司已一一去電關懷追蹤健康狀況，另衛生局也已全數發出健康追蹤簡訊，主動關懷，如有疑似感染A肝症狀者，將進行轉介及協助就醫，持續追蹤關懷；此外，針對購買前一波問題科克蘭冷凍三種綜合莓(產地：智利)的民眾，衛生局共發出4,942封健康追蹤簡訊，截至昨日，收到175人回報有些微不適，均已由衛生所完成追蹤關懷，目前無確診A肝案例。
食安處強調，市府將持續加強稽查並抽驗源頭輸入冷凍莓果類業者，及使用冷凍莓果的烘焙、飲冰品及餐飲業等152家業者，追蹤未發現問題莓果的販售與使用，相關食安作為皆公告於食安處「莓果事件食安專區」，民眾也可於「食安GIS專區」查詢進口莓果稽查與抽驗資訊。
衛生局表示，已向業者提出同住家人也應列為可免費接受檢驗對象，目前業者已參採並承諾會員的同住家人如有食用受影響產品，其檢測費用(含掛號費)由該公司依個案情形從優從速處理，呼籲民眾如有出現疑似A型肝炎症狀，可前往18家醫療機構檢驗；衛生局已通知全市各大醫院，如醫師診療時發現疑似病例，請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播可能性。