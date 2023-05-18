高雄動物園、龍虎塔傳「放炸彈」 陳其邁要求盡速逞凶破
高雄市觀光局長信箱今(18)日上午驚傳收到境外恐嚇信，揚言要在壽山動物園、龍虎塔放炸彈，索取1000萬，否則將引爆，還恫嚇觀光局不要報案。高雄市長陳其邁表示，警方目前全力在偵辦並認為這種涉及公共安全或民眾聚集地的這種行為，非常的要不得也妨礙社會的公共秩序，他也要求市警局盡速逞凶、追緝凶手破案。
記者郭凱杰／高雄報導
高市觀光局長信箱今天接到恐嚇信，嫌犯揚言要在壽山動物園和龍虎塔放置炸彈，索取1000萬，若不從將引爆，觀光局隨即前往鳳山警分局報案，市警局和鳳山、鼓山及刑大科偵隊共組專案小組追查。
鼓山和左營警分局警方隨即派員至壽山動物園和龍虎塔搜索，目前未發現可疑物品。專案小組追查，恐嚇郵件採境外IP做跳板，意圖設置斷點，阻擾警方反向偵查，警方發現境外IP是在美國，將透過中華電信追查IP使用人，但警方研判境外發恐嚇郵件不易追查。
陳其邁表示，第一階段今天早上在壽山動物園進行緊急撤離，市民的安全還是大家最在意的，在園區內有750位遊客，觀光局很快的按照平常的SOP來進行疏散。
陳其邁也對有關可能涉行恐嚇的部分指出，據了解這是境外IP也有多起國內其他處所有類似情況，警方也全力在偵辦，這種涉及公共安全或民眾聚集地的這種行為，非常的要不得也妨礙社會的公共秩序，他也要求警察局盡速逞凶、追緝凶手破案。