《玩命關頭X》爛番茄分數出爐了！影評人酸爆：水行俠也救不起來
美國娛樂動作片《玩命關頭X》已於17日在台灣正式上映，由於官方主打是玩命關頭系列最終章，依舊吸引許多影迷前來朝聖。對此，美國知名評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的評價出爐，該部電影僅拿到57分，遭到不少影評人狂酸，「水行俠也救不起來！」
記者詹鎰睿/綜合報導
這次《玩命關頭X》的大反派「但丁」由傑森摩莫亞（Jason Momoa）飾演，狂妄又性感的角色風格，獲得不少影迷讚賞。截稿前，根據「爛番茄」網站顯示，《玩命關頭X》的新鮮程度僅有57分，並被標上「腐爛」，而在117則評論中，有50位影評人毫不客氣給予負評，包含老套的爆破、特效、永遠在拯救世界的賽車組織，以及早晚會改邪歸正的反派等等。
至於剩下的67則好評中，有絕大多數的人都是在稱讚傑森摩莫亞的演技，直言傑森摩莫亞為老套的電影劇情中注入新鮮活力，更有人形容，「由傑森飾演的但丁，是電影的唯一救贖」、「水行俠也救不起來！」、「不可否認，傑森偷了這部電影。」
事實上，身為《玩命關頭X》的監製馮迪索，日前才宣布《玩命關頭X》將會拍成3部曲，也就是拍到第12集才會正式完結，由於所有角色通通回歸，包含死而復生的「神力女超人」蓋兒加朵以及先前鬧不合的巨石強森「黑亞當」都確定現身，再加上「水行俠」傑森摩莫亞等人，讓不少網友吐槽「根本是DC英雄失業自助會」。