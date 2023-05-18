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《玩命關頭X》爛番茄分數出爐了！影評人酸爆：水行俠也救不起來

▲《玩命關頭X》在爛番茄評論網站上僅拿到57分，而大多數人都在稱讚「水行俠」傑森摩莫亞的演技，狠酸：「水行俠也救不起來的電影！」（圖／UIP提供）
▲《玩命關頭X》在爛番茄評論網站上僅拿到57分，而大多數人都在稱讚「水行俠」傑森摩莫亞的演技，狠酸：「水行俠也救不起來的電影！」（圖／UIP提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

美國娛樂動作片《玩命關頭X》已於17日在台灣正式上映，由於官方主打是玩命關頭系列最終章，依舊吸引許多影迷前來朝聖。對此，美國知名評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的評價出爐，該部電影僅拿到57分，遭到不少影評人狂酸，「水行俠也救不起來！」

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這次《玩命關頭X》的大反派「但丁」由傑森摩莫亞（Jason Momoa）飾演，狂妄又性感的角色風格，獲得不少影迷讚賞。截稿前，根據「爛番茄」網站顯示，《玩命關頭X》的新鮮程度僅有57分，並被標上「腐爛」，而在117則評論中，有50位影評人毫不客氣給予負評，包含老套的爆破、特效、永遠在拯救世界的賽車組織，以及早晚會改邪歸正的反派等等。

▲《玩命關頭X》是《玩命關頭》系列電影的最後篇章。（圖／UIP提供）
▲許多網友、甚至是專業影評人都批評《玩命關頭X》的劇情，跟以往一樣老套，滿滿的爆破、特效元素，以及永遠只會改邪歸正的反派。（圖／UIP提供）
至於剩下的67則好評中，有絕大多數的人都是在稱讚傑森摩莫亞的演技，直言傑森摩莫亞為老套的電影劇情中注入新鮮活力，更有人形容，「由傑森飾演的但丁，是電影的唯一救贖」、「水行俠也救不起來！」、「不可否認，傑森偷了這部電影。」

事實上，身為《玩命關頭X》的監製馮迪索，日前才宣布《玩命關頭X》將會拍成3部曲，也就是拍到第12集才會正式完結，由於所有角色通通回歸，包含死而復生的「神力女超人」蓋兒加朵以及先前鬧不合的巨石強森「黑亞當」都確定現身，再加上「水行俠」傑森摩莫亞等人，讓不少網友吐槽「根本是DC英雄失業自助會」。

▲《玩命關頭X》大魔王「水行俠」傑森摩莫亞華麗登場。（圖／翻攝自環球影片YouTube）
▲《玩命關頭X》大魔王由傑森摩莫亞飾演，因過去曾演過DC英雄「水行俠」讓人印象深刻。（圖／翻攝自環球影片YouTube）

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