機車族注意了！北台灣午後狂吹「強力怪風」：下班時間要小心
今（18）日全台天氣的感受上都頗為悶熱，且中午過後北台灣各地區頻頻吹起一陣陣的「強風」，中央氣象局預報員趙紘表示，台灣在今日白天位處於鋒面前緣，會有這樣較強的陣風還算正常，台中以北今日平均風力就來到6級，最大的陣風也有9級，且這樣的強風傍晚後才會逐漸趨緩，下班時間返家的民眾要特別小心，尤其是北台灣以機車代步的人。
記者張志浩/綜合報導
趙紘提及，今日白天鋒面接近台灣，鋒面前緣的「西南風」本就較強，且在通過台灣海峽的喇叭口地形後，整個風場變窄，風的力道也較集中，首當其衝的就是北台灣地區，今日台中以北的平均風力為6級，平均風力最強的縣市為新竹7級，最大陣風則是桃園新屋的9級。
趙紘說明，較大的風勢將從今天傍晚過後趨緩，等到入夜鋒面抵達開始影響後，強風的現象會慢慢消失，不過取而代之的是台灣整個西半部地區都開始會有較明顯的雨勢出現，氣象局預估，明（19）日白天是降雨最大的時間點，包括西半部、東北部和花東沿海，因為對流發展旺盛，將要留意局部大雨和「短延時強降雨」的出現。
氣象局提及，鋒面降雨在明晚會有一些些小空檔，不過到了週六（5/20），受到殘留水氣和「熱力作用」的交互影響下，西半部地區仍會有些降雨，尤其鋒面是南下移動，南部和東南部地區務必留意後續雨勢，下週日（5/22）則又有下一波鋒面接近，預計影響到下週一（523），詳細天氣狀況氣象局將持續觀察。