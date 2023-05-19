小英七周年2／蔡英文見裴洛西、麥卡錫創紀錄　7年斷交9國太難堪

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對於蔡政府7年達成外交成就與具體影響，國民黨立委江啟臣接受《NOWnews今日新聞》採訪直言，蔡政府外交走向已非親美而是「依美」，美中競爭關係、台灣地緣政治，加上俄烏戰爭爆發，使台灣被世界主流國家，及對台海有利害關係之國家重視，但造成此結果主因，還是與國際權力關係、結構轉變有關，再搭配上蔡政府依美政策，更凸顯國際對台的關心與重視。
江啟臣認為，對世界主要國家來說，對台灣除地緣政治及戰略利益，「更重要的是經濟上利益」；當這些國家提及台灣，一定都會談到半導體和晶片，所以國際才會講台灣有事、他們有事，相對蔡政府今不論採取何種對外政策，都不會影響到這些國家態度。
針對目前採取的對外與兩岸政策，江啟臣強調，除台灣丟掉9個邦交國以外，從此當中台灣獲得什麼？國際環境與結構改變會提高對台灣重視，但台灣在之中扮演角色，是否能掌握自主空間或國家利益？目前為止沒有看到，對外僅一面倒依賴美國。
江啟臣也說，過程中台灣除親美外也要「知美」，了解美國國家利益，並從中取得對台美雙方都有利的平衡，以利最大化台灣利益，也不造成美方困擾，但顯然蔡政府目前沒有做到，應將國際社會對台重視作為利基與槓桿，最大化台灣國家利益。
此外，江啟臣更痛批造成台灣依美論元兇就是民進黨政府，不斷過度膨脹美國承諾，強調美方力挺台灣，即便是武器採購，但美方行政資源有限，買了也無法現在就交貨，最終也只導致民眾產生更多對政府的懷疑。
民進黨立委蔡適應接受《NOWnews今日新聞》採訪則認為，蔡英文第二總統任期，與國際局勢有密切關聯，首先因疫情「Taiwan Can Help」成主軸軟性外交，人道醫藥協助，促台灣跟很多國家產生更密切關係，另俄烏戰爭造成國際局勢改變、民主同盟的強化，讓台灣從中得到更多關注，台灣也擔任更積極、重要角色。
蔡適應指出，美中衝突的擴大，尤其高科技、資安、間諜案件層出不窮，美方成立所謂資安、軍事相關同盟體系，台灣因此跟更多國家交流密切，包括軍售與國安部分也有了更多對談管道與機會。
對於在野黨質疑政府美中台立場，蔡適應提到，當初國民黨以所謂代表一中的中華民國與美國建交，「最後被認定為虛幻的」，美國最後拋棄中華民國，改為和中華人民共和國建交，卻又務實的通過《台灣關係法》，現行狀況就是務實的台灣與美國各領域合作，關係更加密切。
蔡適應還表示，台灣有高科技半導體產業，都是得益於美國支持，台灣現在能有辦法面對中國威脅，就是長期以來美國在各領域的支持；蔡英文政府從未主動挑釁中方，而是以事實陳述台灣與中國互不隸屬，而中國則是不接受現狀，想要尋求改變。
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