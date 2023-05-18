3萬香港人激推！赴港必去尖沙咀星光大道 美食冠軍眾人一致公認
香港旅遊發展局日前邀請香港市民票選，推薦最希望分享給旅客的香港道地旅遊體驗，共有超過3萬香港市民參與，「最強推薦清單」出爐，最推薦的市區景點，首推尖沙咀星光大道。至於必吃美食榜首則是點心，最多香港人推薦旅客一起去「飲茶」，享受港點美味。
記者葉盛耀/綜合報導
尖沙咀星光大道幾乎是每個外國旅客首到香港必去景點，白天可以近距離欣賞維港兩岸的摩登建築群，晚上則可看到璀璨燈火的迷人景象，以及大型燈光音樂匯演「幻彩詠香江」；沿途更可以感受香港這個「東方荷里活」百年來的發展，它獲選港人最推薦旅客的鬧市風貌，可謂實至名歸。另第二~五名則為黃大仙廟、旺角女人街/金魚街、中環石板街、佐敦廟街。
至於香港郊區近在咫尺，被譽為「東方威尼斯」的大澳漁村成為香港市民最推薦旅客前往的自然美景，第二~五名為元朗下白泥、屯門千島湖、西貢萬宜地質步道、大帽山。許多香港市民還提出不在選項裡的個人私房推薦，除了太平山頂、主題樂園等景點，M+、香港故宮文化博物館及香港藝術館等藝文景點亦是不少「香港達人」的心頭好。
香港素有美食天堂稱號，一個城市可以嚐盡環球美饌，豐儉由人。港人最推薦旅客到香港必吃的榜首美食則是點心（港式飲茶），點心一詞意謂著美味「點」中你的「心」意，是最具代表性的香港飲食文化之一；第二~五為絲襪奶茶、蛋撻、雞蛋仔與雲吞麵。值得一提的是，第15屆《香港澳門米其林指南2023》剛於四月公布，香港共有7間三星、13間二星及58間一星餐廳；2023「亞洲50最佳餐廳」香港則網羅了其中5個名次，而且，2023「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮今年7月也將首次選在香港舉辦，值得期待。