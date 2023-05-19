MLB／35歲Chapman狂飆167公里火球！球迷：這不公平

大聯盟皇家隊投手Aroldis Chapman18日在對戰教士隊比賽中繼登板，他狂飆103.8英里（約167.1公里）火球，是他本季最快球速，即便35歲還能持續狂飆速球，讓不少球迷讚嘆，最終皇家以5:4贏球。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Aroldis Chapman去年歷經在洋基隊不開心的一季，但他轉戰皇家還是很有威力，目前變成中繼投手，跟後援不太一樣。他在7局領先1分十出賽，2人出局後面對Jake Cronenworth，他狂飆火球三振對手，速度高達167公里，打者連出手機會都沒有。球迷也在網路留言這球的威力，有球迷寫下：「這速度真的超快」、「35歲還可以投這麼快喔！」、「這傢伙在皇家投球，希望不要被浪費了。」等留言。事實上，Aroldis Chapman在紅人隊時期，狂飆出170公里火球，被稱為「人類史上最快左投」，本季他的防禦率為3.24，奪三振率為14.58。MLB／大谷翔平超人的體力被懷疑吃禁藥？日媒擔心壓力太大中職／長遠規劃還是臨危授命？兄弟「換助風波」懶人包（更新）MLB／大谷翔平跟你說早安！開轟打破低潮！本季10轟率先到手中職／恰總執教首度和局！兄弟、富邦金控大戰6:6握手言和