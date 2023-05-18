台大辦活動爆歧視！「火冒4.05丈」布條影射原民加分　學生會致歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大學生會轉型正義小組昨天在臉書公開致歉，並表示，該布條說明凸顯優勢族群對於自身特權的不自覺，並將矛頭指向弱勢群體的反向歧視言論。
學生會指出，在決定是否接受刊登此一布條時，學生會內部並未做到充分溝通與共識達成，而率然做出刊登決定。我們也沒有思及歧視言論與反駁言論在發聲權力和言論效果上的不對等，這些都欠未考慮，而加深對於原住民族同學和整個社群的傷害。
針對該爭議，立委陳瑩指出，原住民族在台灣不斷受到外來政體的侵占與掠奪，這是不爭的史實，這也是為何總統蔡英文要代表政府向原住民族道歉的原因，憲法對於當代社會中的原住民族，仍認為有保障原住民族的必要，所以曾有人以平等權延伸的概念，認為原住民族的保障違反平等原則，但釋憲的結果為原住民族保障屬「優惠性差別待遇」，表示它基於消弭社會中群體間的差異現象所設，屬於合憲。
陳瑩說，回到這次事件當中的原住民學生「升學加分」問題，原住民學生保障名額是「原住民跟原住民」比，加分後沒有跟一般生做排序，所以全部的原住民加分，就等於全班都加分的情況是一樣的，它並沒有「加分效果」，這簡單的舉例，相信聰明的孩子們，你們一定能懂。
陳瑩說，再回到原住民升學保障問題，這些名額都是「外加」，不會排擠原本的錄取名額，這是《大學法》第25條第1項的規定，而同樣名額外加的對象至少超過十種，包括體保生、退伍軍人、離島地區學生、僑生等，他們和原住民學生進入學校後，在課堂上的考試、所繳的報告、撰寫論文的審查，和大家一模一樣，跟大家擁有一樣的學識與能力，才有辦法拿到那張畢業證書。
最後陳瑩也表示，「火冒4.05丈」的呈現或許沒有那麼直接，但這標題的意涵，確實傷害了原住民族，也破壞了族群之間的融合，台大校園「言論自由月」當中所稱的「自由」，相信「自由的基礎」是什麼？聰明的孩子們一定知道。「如果在校園當中，對於性別、性向、年齡、身分、族群或其它情形，讓學生害怕表現自我，需要去掩飾、需要去遮蓋，我認為這是恐怖，不是自由。」