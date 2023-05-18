冒林昶佐名義發文「讓柯進退兩難」　調查局抓到人了

立委林昶佐國會辦公室去年7月遭人冒名發布公文，提到指揮中心將鬆綁國內防疫措施，並請設法讓「讓柯文哲進退兩難」，還email到各家媒體。調查局接獲檢舉後，查出是一名經營電腦維修工作室的王姓男子涉有重嫌，將他約談到案，並移送高雄地檢署偵辦。
記者潘千詩／台北報導
台北市調查處表示，去（2022）年7月間發現不明人士偽冒「立法委員林昶佐國會辦公室」名義製作受文者為「中央流行疫情指揮中心」公文，內容誆稱國內防疫措施應行鬆綁並請設法讓「某知名政治人物」進退兩難等語，且電子檔寄送至新聞媒體從業人員電郵信箱，意圖藉此引導社會輿論風向，使民眾對政府防疫措施產生不信任感及影響選情，旋即組成專案小組展開調查。
專案小組查出，犯嫌刻意申請國外隨機生成1次性電子郵件帳號，製造網路斷點、干擾執法單位查緝，經專案小組以數位鑑識技術，分析偽造公文電子檔之文體結構、作者暱稱及與各大社群平台用戶關聯性後，鎖定於臉書粉絲專頁經營電腦維修工作室之王姓男子涉有重嫌，即報請雄檢指揮偵辦，並於4月20日搜索王男住所並將他約談到案。
調查局詢問後發現，王男具資訊專業背景，熟稔網路匿蹤手法，以涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及偽造文書等罪嫌移送雄檢偵辦。