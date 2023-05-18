獨／租屋補助大烏龍！他爽領7個月「遭全額討回」　官方回應氣炸

撐3年沒事！天選之人「5月一堆確診」　醫曝：門診炸裂、病房擁擠

▲不少3年都沒確診的「天選之人」，5月紛紛中鏢，大嘆「熬到解封，換我確診」。（圖／讀者提供）
▲不少3年都沒確診的「天選之人」，5月紛紛中鏢，大嘆「熬到解封，換我確診」。（圖／讀者提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣今年3月20日開始實施新冠肺炎確診輕症免通報免隔離，5月1日更將新冠肺炎降級為第4類法定傳染病，未料5月才剛過半，疾管署16日就宣告台灣進入新冠第四波疫情，每天百例將持續上升至6月底。第一線急診醫師蘇一峰指出，目前新冠門診炸裂、病房擁擠中，也有3年都沒確診的「天選之人」5月紛紛中鏢，嘆「熬到解封，換我確診」，還有人喉痛如刀割「生不如死」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今（18）在臉書提到，「新冠確診病例大增，病房擁擠中」，還說因取消專責病房補助，「不管有沒有確診都住在同一個病房」，痛批「長官當防疫英雄，基層當血和狗熊！」也有不少醫生、網友附和說：「新冠真的多很多，機構都撐不住了」、「急診到處都是人，唉！」

▲部北醫院兒科主任吳文秋表示，目前仍有許多兒童咳喘至門診就醫經檢查為長新冠後遺症。（圖／部北提供）
▲疾管署16日就宣告台灣進入新冠第四波疫情，每天百例將持續上升至6月底。（示意圖，非當事人／部北提供）
一名女網友也在Dcard貼文「5月是不是很多人確診」，她說身旁近日有許多人確診，疑惑「2021跟2022年也是在5月的時候疫情很嚴重，大家有這個感覺嗎？」

貼文引發網友熱議，「對！前陣子都沒事，近一周辦公室已經10幾個人確診了，而且也沒有特別群聚或一起吃飯，超怪的」、「我們學校也是欸，不管老師或學生，我們班就有幾個陸續確診了」、「我們家天選之人5月也開始有人確診」、「我也在這一波中第一次了，還被同事暗自靠北...不該去上班」。

也有不少3年來都沒事的「天選之人」留言哀號，「本來以為是天選之子的我也在上禮拜六確診了，現在還是痛苦到爆炸」、「疫情3年，我都沒確診，好不容易熬到解封卻換我確診」、「喉嚨痛到如刀割，甚至連口水都不敢吞」、「我也是前天第一次確診，真的生不如死...一直反覆發燒完全沒有胃口，喉嚨超痛！咳到很想吐，全身、臉和頭也痛到爆炸」。

▲疾管署16日就宣告台灣進入新冠第四波疫情，請大家加強自我防護意識。（圖／疾管署提供）
▲疾管署16日就宣告台灣進入新冠第四波疫情，請大家加強自我防護意識。（圖／疾管署提供）
疾管署16日公布國內自3月20日新制實施後，近7日每日平均新增154例新冠本土確定病例，較前7日每日平均新增116例上升；5月起本土併發症累計2022例，其中1010例未打滿3劑疫苗，703例未曾接種任何一劑疫苗。上週平均每日新增15例死亡，較前一週每日死亡平均數15例持平；新增死亡個案中，87%具慢性病史、67%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。

目前新冠輕症免通報隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民衆視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。疾管署副署長羅一鈞提醒，這段期間篩檢陽性，自我注意事項包含65歲以上長者、慢性病等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥。

第四波新冠疫情將升溫至6月！本土檢出11例「大角星」　

30歲女2度確診新冠！喉痛1個月張嘴曝「白色爛肉」　醫驚：是癌症

不只腸病毒門診炸裂！黃瑽寧指「1病毒」正流行　曝2症狀：躲不掉

腸病毒疫苗該打嗎？高端受試者母親曝接種反應　被傳染結果揭曉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀