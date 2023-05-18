撐3年沒事！天選之人「5月一堆確診」　醫曝：門診炸裂、病房擁擠

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一名女網友也在Dcard貼文「5月是不是很多人確診」，她說身旁近日有許多人確診，疑惑「2021跟2022年也是在5月的時候疫情很嚴重，大家有這個感覺嗎？」
貼文引發網友熱議，「對！前陣子都沒事，近一周辦公室已經10幾個人確診了，而且也沒有特別群聚或一起吃飯，超怪的」、「我們學校也是欸，不管老師或學生，我們班就有幾個陸續確診了」、「我們家天選之人5月也開始有人確診」、「我也在這一波中第一次了，還被同事暗自靠北...不該去上班」。
也有不少3年來都沒事的「天選之人」留言哀號，「本來以為是天選之子的我也在上禮拜六確診了，現在還是痛苦到爆炸」、「疫情3年，我都沒確診，好不容易熬到解封卻換我確診」、「喉嚨痛到如刀割，甚至連口水都不敢吞」、「我也是前天第一次確診，真的生不如死...一直反覆發燒完全沒有胃口，喉嚨超痛！咳到很想吐，全身、臉和頭也痛到爆炸」。
疾管署16日公布國內自3月20日新制實施後，近7日每日平均新增154例新冠本土確定病例，較前7日每日平均新增116例上升；5月起本土併發症累計2022例，其中1010例未打滿3劑疫苗，703例未曾接種任何一劑疫苗。上週平均每日新增15例死亡，較前一週每日死亡平均數15例持平；新增死亡個案中，87%具慢性病史、67%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。
目前新冠輕症免通報隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民衆視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。疾管署副署長羅一鈞提醒，這段期間篩檢陽性，自我注意事項包含65歲以上長者、慢性病等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥。