「想到就痛」母親血淚史　台灣7成產婦剪會陰！　

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美國與加拿大 僅5-6%產婦剪會陰世界衛生組織於1996年建議，合理的會陰切開率約為10%。全球近年來的會陰切開術率也普遍下降，例如加拿大的自然陰道分娩，會陰切開術從2004年的13.5%降至 2017年6.5%，美國亦於2020年降低至5.2%。反觀台灣醫院和診所的會陰切開術施行率分別為73.4%、61.5%，顯示非常需要改革。
生動盟理事長徐書慧表示：「我們有超高的會陰切開術（比例）」，這個數據值得大眾重新思考，一個女人成為媽媽前為何需要被劃一刀，甚至為何在女人身上劃一刀是如此理所當然。會陰切開術在過去曾被用來促進產程而執行，但是近年來實證研究已明確指出，不必要的會陰切開反而會增加傷口裂開與感染風險。
助產界與部分醫界四大措施避免會陰撕裂傷１產前會陰按摩
２生產時延遲用力
３改變生產姿勢
４適度保護會陰
越來越多的婦產科醫師有意願降低施行會陰切開術，卻礙於過往的醫師養成過程中欠缺相關的訓練，以至於只能常規性地執行會陰切開。為了降低台灣會陰切開術的施行率，以及解決部分婦產科醫師的困境，生動盟呼籲衛福部應該儘速與孕產相關醫學團體合作，提供「不剪會陰的接生方式」研習課程。
同時，台灣目前助產人員的接生比例僅有0.1%，這是全世界最低的比例，生動盟表示，許多先進國家都以助產人員作為孕產婦的主要照護者，而現今台灣僅有少數的助產人員堅守崗位，主要在助產所執業，以執行居家分娩為多。呼籲政府重用助產師，同時擴展助產師的服務地點，包括進駐醫療院所，與產科醫師共同照護。
7年接生400多個產家 會陰切開率低於1%婦產科醫師陳鈺萍長期跟助產師合作，7年來共接生的400多個產家，會陰切開率低於1%，產家生產完常常最大感想都是「這樣的生產太美好了！」以前為了縮短產程選擇切開會陰，「但這二、三十年的醫學實證，證明這件事要被改變，低會陰切開執行率的產生，要醫療方改變習慣的接生常規，產家產前準備齊全，有助產師一起照護，生產可以是享受，而不是受苦的。」
部立桃園醫院婦產科醫師呂理政表示，時代不同，大家都想有更好的生產品質，以往醫療措施強調安全，其實是可以調整成既安全又舒適，「就像現在健身都覺得需要找教練，生小孩也應該找一名專業的教練！希望政府把助產師放在正確、該有的位置，至少從公家醫院的體制內開始做起。」
產後憂鬱比例高 恐因缺乏產後照護與支持另根據統計，臺灣婦女產後憂鬱症的盛行率為26.2 ~ 42.9%。生動盟指出，台灣的產後憂鬱症甚高，已有跨國比較顯示在全球名列前茅，缺乏產後照護與產後支持，很可能是重要因素之一。
產後培育顧問鍾秀靈表示，產後女性想要能好好修復身體、寶寶又能得到好的照顧，往往選擇到月子中心，享受「統包服務」，但月中少則1天5千元，最高1天可以上萬元，新手父母不一定能負擔得起，只能靠家人協助坐月子，上網搜尋資料。然而產後預約回診是一個月後，「很多媽媽忍到產後一個月回診，才發現自己的身體已經忍到出狀況」。
生動盟呼籲政府主導，把產後訪視列入，包括助產師、泌乳顧問、營養師、物理治療師、心理諮商師，還有家事人員的喘息服務等等整合性的服務，都能讓產後家庭有更大的幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57844
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