康建生技槍擊案！槍手李鴻淵「行刑式」轟頭奪4命 一審遭判死刑
南投康建生技公司去年發生恐怖槍擊案，殺手李鴻淵「行刑式」槍殺5人，最終僅有「牛樟芝之父」賴敏男存活，犯罪手段兇殘冷血。南投地檢署依殺人罪起訴求處死刑，今（18）日南投地院一審宣判，李鴻淵遭判死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案情經過，李鴻淵為康建生技公司的離職員工，由於當時職場糾紛，再加上後續工作不得意，蓄謀規劃向前東家復仇，李鴻淵了解賴敏男和受害者平日作息，2022年7月14日，李鴻淵帶3把槍枝、百發子彈前往康健公司。
先後對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男「行刑式」開槍，除了賴敏男外，其餘人等皆1槍斃命，而賴敏男也在醫院搶救數月才康復。
李鴻淵行兇後展開逃亡，並製造多處斷點，擾亂警方查緝，最終被鎖定在台中某養生館，警方攻堅時，李鴻淵還狡猾地躲在天花板夾層，最終仍遭逮，李鴻淵還對警方喊道「甘願了」，面對媒體更向著鏡頭表示「我有深仇大恨！」，態度相當猖狂。
今天南投地院一審宣判，李鴻淵遭判死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元，而協助李鴻淵取得槍彈、犯後藏匿行蹤的共犯賴裕隆，判處有期徒刑4年2月、併科罰金16萬元。