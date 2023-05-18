NBA／勇士王朝「總工程師」恐離隊　美媒爆：雙方已準備分道揚鑣

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這位48歲的高管執掌球團運作以來，勇士9次打進季後賽，6次進入NBA總冠軍賽，並贏得其中的4次總冠軍。Myers也是NBA史上第11位多次獲得年度最佳GM獎的總經理，他分別是在2014-15和2016-17賽季獲獎。
在今年1月《The Athletic》的報導中指出，有兩件事可能會讓Myers考慮是否續約：他的薪資和球隊目前的雙向時間表計畫。而且就算球隊在這兩點上都和其想法接近，這位頂尖的業界管理人員仍可能離隊，因為他正嘗試推出自己的節目，Stephen Curry預計是節目的第一位嘉賓。
消息人士透露，雙方已經在數月前進行過關於續約合同的談判，但未能接近達成一份新的合同。文中指出雙方現在已經做好未來可能分道揚鑣的準備。
Steve Kerr、Curry、Klay Thompson和Draymond Green等王朝功臣都希望Myers能留下，Kerr在季末新聞發布會上說後者是球隊「重要的一部分」，並且在球隊中享有高度的信譽。
該文聲稱，現在即使是很有競爭力的市場報價，也不足以讓Myers點頭答應續約。ESPN知名記者Adrian Wojnarowski表示，是否決定要留下讓Myers左右為難，他將會在未來幾周內做出決定。
今年夏天，勇士有很多潛在的工作要做，包括Green可能會拒絕他在2023-24賽季的球員選項，並尋求一份新合約或進入自由市場；Thompson的合約還剩一年，有消息稱他可能會降價重簽；Jonathan Kuminga和Jordan Poole是否會離隊，也都是外界關注的消息。
如果Myers決定離開，可能將使這個充滿變數的休賽季以及勇士的未來變得更加複雜難測。