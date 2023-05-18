巷仔內／美債上限危機重點不在違約　政府信用受損成更大風險

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由於入不敷出，政府透過舉債來籌集資金，而債務上限的目的就是為了控制政府的債務增長，防止財政赤字過度膨脹。基本上世界各國都有類似的制度，具體規定各異，但共同的精神就是要確保政府的債務增長在可控範圍內，維持國家的信用評級和財政穩定。
根據美國憲法，債務上限由國會投票決定，而自2002年以來，債務上限已修改20次，每次都是提高，最近一次是在2021年12月，當時訂下的債務上限是31.4兆美元。
之所以不斷提高債務上限，是因為政府支出和收入間的差距越來越大，不得不舉債來籌集資金。過去20年來，從2007年的金融海嘯危機，再到最近的新冠疫情危機，為了穩定經濟，美國政府推出一系列財政措施，這也導致赤字不斷擴大。且隨著發行的債券越多，債券利息也逐漸成為負擔，再加上人口老化帶來的醫療保健支出提高，以及相關社福支出的增加，這些都是造成政府債務增長的原因。
由於債務上限頻繁地需要提高，而每次談判都成為政治戰場，也有專家認為應該直接廢除債務上限的規定。畢竟債務上限的原意是要維持國家的信用評級和財政穩定，但如今的現況卻是，債務上限的存在本身，就給美國的信用評級和財政穩定帶來風險，且國會在決定債務上限時，顯然更多的討價還價是出於政治考量，而非最開始制度設計的經濟考量。
如果美國真的違約？全球金融末日來臨
美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），兩人在17日同時強調，會盡快達成債限協議，外界一般認為雙方最終能在期限前取得共識，就像過去幾次的經驗那樣。如前所述，美債上限已經幾乎變成政治攻防，既然是政治考量，那兩黨自然都不願意弄到魚死網破、兩敗俱傷。
但如果假設一下，美國真的違約，會發生什麼事呢？直接影響就是美國政府無力供應各類開支，社會保障和醫療補助與保險的支出將被縮減，所有民眾都會因此遭到衝擊，另外美元也可能會大幅貶值，利率將會飆升，進而降低民間部門借貸與投資的活力，失業人口大增，白宮自己估計在最糟糕的情況下，將有800多萬人因此失業，美國股市暴跌45％。
不僅如此，美債的信評被降級後，對於持有美債的他國中央銀行和金融機構來說，也會造成蝴蝶效應，等於持有美債和美股的人，帳面上的資產都會大幅縮水，很可能因此引發類似雷曼兄弟倒閉那樣的連鎖反應，造成全球經濟的末日危機。
美債違約之外的真正風險 美國政府信用不斷貶值
既然華盛頓兩黨不會真正放手讓美債違約，上述的金融末日景象不太可能發生，所以美債上限危機，其實沒有想像中的嚴重？如果抱持這樣的想法，那恐怕也是疏忽了美債危機背後的本質。
在違約風險之外，真正的關鍵在於美國政府信用不斷減損，當外界對美國政府的信心下降，即使美債最後沒有違約，負面影響也會反映在美元和美國「外交貨幣」貶值的層面上。
「信心」是個很難量化的指標，但在外交場合上，卻是一個很關鍵的因子。舉例來說，美國總統拜登為了協商債限，在G7峰會後提早返回華盛頓，取消了前往巴布亞紐幾內亞訪問的行程，也讓原訂在雪梨舉行的四方峰會（Quad summit）取消。
雖然美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）強調，美國對太平洋島國的支持只多不少，且重申拜登會另外找時間安排出訪行程，而四方峰會的領袖也將在G7峰會期間見面商談，試圖淡化拜登提早返美的影響，但無疑地損害已經造成。很簡單的邏輯，拜登原訂出訪巴布亞紐幾內亞時，外界都強調這體現出美國對太平洋島國的重視，那如今拜登取消行程，不就等於說明，終究美國不是「那麼重視」太平洋島國。
《CNN》之前也曾報導，歐洲正在審視美國是否有意願扮演可靠的盟友，同時在審視美國的民主制度是否可以信賴。歐洲有些官員仍然認為美國不可靠，而美債危機肯定就是另一個，讓美國的盟友們會感到美國無法信賴的信號。
美國政府不穩定 「去美元化」話題不止
比起外交，「信心」在金融市場的影響力或許更讓人熟悉。比方說，17日美股道瓊工業指數上漲408.63點，外界普遍都以市場有信心債限危機能夠順利取得共識來解讀。實際上，美國朝野兩黨尚未達成協議，但只要市場有信心，便會直接反映在股價上。
反過來說，只要市場「沒信心」，即便實際上危機「還沒有發生」，恐慌情緒也會推使投資人採取行動，讓危機爆發。這就是為什麼，有專家認為矽谷銀行倒閉是由推特（Twitter）引發的，恐慌情緒在社群媒體上迅速傳播，推波助瀾了人們的擠兌行為，成為矽銀無法承受之重。
同樣的，當「美債危機」持續出現在各大媒體的標題上，一般大眾未必能理解美債危機的來龍去脈，也未必能理解債務上限更多是由華盛頓兩黨政治攻防所決定，為了避險，很可能就會減持美債，並進而造成人們對美元的信心下降。而一但人們信心下降，就會導致美元價值真正受到減損。
當然，並不是說美元馬上就會失去國際貿易儲備貨幣的地位，但肯定會有越來越多人懷疑，美元真的應該獲得這麼多特權嗎？美元作為國際貿易儲備貨幣，享受了巨大的好處，過去大家默認這是反映了美元以及美國政府的強大，但隨著對美國政府的信心下降，週而復始上演的債務危機，也會讓美元享受特權的正當性基礎越來越遭受侵蝕。
財政紀律重要不重要 留給後代子孫煩惱
最後，讓我們回到問題的起點。債務上限制度的設計，原意是為了維持國家的信用評級和財政穩定。雖然以目前的狀況來看，債務危機更多反映在對國家信心的下降，但其實財政不穩定，長期來看依舊是個風險。
白話一點講，世界許多國家政府、包括美國政府，習慣性以「借新債還舊債」、「寅吃卯糧」的方式來維持政府開銷，在假定經濟可以無止境持續成長的前提下，預支未來或許不是問題，但當政府債務越來越臃腫、越來越龐大，當永續發展的思維逐漸取代追求無盡的成長，後代子孫真的能認同或理解，現代人們所做出的決定嗎？
對於美債危機，短期來說，相信美國兩黨最終能達成共識，不會讓最壞的情況發生。但關鍵在於美國政府的信用，在這個過程中，已經不斷減損，進而造成了美元和美國外交貨幣的貶值。長期來說，當有專家建議直接廢除債務上限，或鑄造一枚面額1兆美元的硬幣來繞過債限，財政紀律與預算控制似乎已經成為一種，不受重視的政府品格。讓人不禁疑惑，就像債務上限本身的存在，反而被認為是財政穩定的一種風險；納稅人供養龐大的政府，會不會反而也成為經濟體系的一種風險？