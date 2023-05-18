第八屆國家產業創新獎　金屬中心技術創佳績！

在「組織類學研機構獎」方面，金屬中心推動前瞻技術研發，帶領產業創新、追求卓越，自108年至今已獲得7項R&D 100 Awards國際獎項殊榮，尤111年囊括3項R&D 100 Awards大獎，展現中心不斷在技術創新上的突破。
此外，中心突破以往產學合作模式，以學研合設研發中心、學研主題式合作、學研合聘研究員、聘用學界研究生參與研究計畫等創新合作機制，有效整合學研能量，共同提升產業競爭力，並推動以大帶小之創新模式，由主導廠帶領供應鏈體系廠商，共同開發新材料/新產品/新市場，引領在地聚落產業升級轉型。
另外，金屬中心亦建置傳產加值中心，提供創新產品開發服務，協助客製化新產品快速首件打樣，搶進國際市場。更運用科研成果，主動投入社會公益，譬如，在疫情嚴峻期間協助廠商建置口罩產線增加產能、全力投入食品塑化劑檢測為國人食安健康把關、應用足弓壓技術助偏鄉孩童穿專屬新鞋等，在協助解決社會或民眾問題上不遺餘力。
在「團體創新領航獎」方面，首創「連續式微型元件熱處理系統設備」，整合「自動進料系統、自動監測與即時調控主加熱爐、創新油槽暨收料模組與智慧化雲端服務」四大創新功能，使整體收料率達100%，良率達99%，而產出之產品之精度及耐磨耗特性已達國際水準，並導入國內多家大廠，促成廠商爭取國際大廠訂單；另一獎項為智慧骨科手術輔助系統關鍵技術，整合光學3D複合定位、多椎節影像導航系統、手術輔助機械臂，能於手術中即時修正每一椎節的位置，準確率達94%，有效縮短醫師手術時間，已技轉國內多家廠商，並取代國外知名定位系統。
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金屬中心代執行長林志隆表示，中心未來將持續配合2050淨零排放、六大核心戰略等國家產業政策，以「創新、永續、國際化」為目標，發揮金屬中心關鍵樞紐角色成為產學研橋梁，以關鍵研發推動產業創新，協助產業提升成長動能及韌性，以鞏固我國產業在全球供應鏈的關鍵角色，並善盡企業社會責任及持續打造友善職場工作環境。
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