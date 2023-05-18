莫莉嗆「摸不到IU羨慕我」？她揭被惡意P圖 陳沂譙人翻車道歉了
時尚KOL莫莉在南韓舉辦的Gucci大秀尾隨、拉扯韓星IU的手，遭致輿論撻伐，她今（18日）發文道歉，「我真的做錯了」，而近日又流傳疑似她跟友人抱怨「酸葡萄心態，摸不到IU羨慕我」、「我又沒喜歡她（IU）」的對話截圖，莫莉表示遭有心人士惡意P圖，並附上證據自清，感嘆：「人心竟然壞成這樣！」
記者楊穎軒／綜合報導
莫莉在IG限時動態公開造假的私訊對話截圖，「經歷了全部的謾罵，我都願意承受，但我不可置信竟然有人心壞成這樣，竟然為了拉垮我，惡意P圖做出這張假對話的畫面」，她說假對話截圖最後一句「妳禮拜六還要來弄指甲嗎」，顯然要製造自己跟美甲師對話的情境，但她和美甲師只會在What's app約時間，「整件事情發生到現在，她也沒有在IG小盒子跟我有任何對話。」
此外，莫莉還PO出自己拿手機影片，秀出與美甲師在What's app上的對話，可見美甲師還因為此次風波關心她「妳還好嗎」，證明公布的所有證據都是真實。
而貼出該張截圖痛罵莫莉的網紅陳沂，隨後也發文鄭重道歉：「在沒有做好確切查證的情況，認為是身邊的人對話真實而分享，錯了就是錯了，無話可說。我清楚在風口浪尖上，會有很多人想利用我說些什麼，本來就該謹言慎行。身為公眾人傳遞錯誤資訊就是我的錯，以後如果犯錯也請大家好好糾正我。」