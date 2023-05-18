明天要帶傘！雨彈轟炸全台躲不掉 雨勢「最猛時段」出爐
明天出門一定要記得帶傘！中央氣象局預報員趙紘提醒，梅雨季第3波鋒面今（18）日白天逐步逼近，入夜過後將會抵達，從今晚開始，西半部地區就會開始出現降雨，且越晚雨量越明顯，雨勢持續到明（19）日白天時，將是降雨最大的時刻，整個西半部地區都要留意局部大雨或雷雨，明晚降雨稍作趨緩後，週六（5/20）又會有一波雨勢侵襲，整體來說未來兩天的天氣都較不穩定，民眾外出請特別留意。
記者張志浩/綜合報導
趙紘指出，鋒面今晚開始影響加劇，首先台灣西半部越晚雨越大，明日則會有許多中小尺度的對流發展，因此全台包括外島都有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部及東北部地區特別要注意，容易有「短延時強降雨」並有「局部大雨」發生的機率。
明日晚間降雨會出現一些小空檔，不過到了週六（5/20），受到殘留水氣和「熱力作用」的交互影響下，西半部地區仍會有些降雨，尤其鋒面是南下移動，南部和東南部地區務必留意後續雨勢，下週日（5/22）則又有下一波鋒面接近，預計影響到下週一（5/23），詳細天氣狀況氣象局將持續觀察。
趙紘補充，明日的氣溫部分，由於雲量增多且有下雨的狀況，因此全台各地的白天高溫都有所下滑，北部攝氏24至30度、中部攝氏23至31度、南部攝氏25至32度、花東攝氏24至29度。