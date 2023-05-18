深田恭子好事近了？遭爆左手被「大鑽戒套牢」與百億男友高調放閃
40歲日本女星深田恭子與身價百億的房地產大亨杉本宏之交往近5年，過程中兩人分分合合，感情動向始終成謎，不過，近日就有媒體爆料，深田恭子戴著大大的鑽戒出席公開場合，而且還跟杉本宏之大方放閃，猜測小倆口很快就會有好消息。
記者詹鎰睿/綜合報導
據日本八卦雜誌《Friday》報導，日本前足球國手中田英壽，5月初在東京六本木舉辦活動，並邀請眾多名人共襄盛舉，其中深田恭子也是貴賓之一，正和其他名人聊天時，杉本宏之竟意外現身，與大家寒暄的同時，小倆口也時不時對視甜笑，罕見在公開場合放閃。
報導更指出，深田恭子當時的左手無名指還戴著大鑽戒，似乎早被杉本宏之套牢，很快就會有好消息。另外，也有圈內人士透露，雖然兩人從2018年交往後，常常傳出分手消息，但在深田恭子飽受「適應障礙症」困擾時，是杉本宏之不離不棄，待在身邊陪伴她，也證實兩人目前的關係十分穩定。
此外，該名圈內人士也爆料，杉本宏之過去曾說，當公司達到目標後，自己才會考慮人生大事，而在今年4月，杉本宏之的公司也成功在美國那斯達克（NASDAQ）上市，因此他也認為小倆口最快在今年就會步入禮堂。