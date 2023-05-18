鹿希派首上實境秀「不想邀吳宗憲」原因曝光！自爆年收僅5位數
《嗨！營業中》第二季今（18）日舉辦記者會，節目重要卡司庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩和張立東現身出席；而綜藝天王吳宗憲的兒子鹿希派首次上實境節目，他坦言有點不知該怎麼接話，但還好過程中有一些綜藝環節，讓他感到一種安心感，但不太想邀爸爸來探班，怕他不習慣實境秀，不過上節目還需要爸爸同意，他也妙回一句：「當然啊，寄人籬下！」談到報稅話題，他更自爆自己年收僅4、5位數，讓曾沛慈驚呼：「那你應該不用報稅吧？」
記者郭佩蓉/綜合報導
鹿希派首次上實境秀，受訪時談到當初製作單位找上他，只說有新節目，他當時心想：「這麼好！那時其實沒看過第一季，沒想到一去發現不是綜藝節目，而是實景秀！」也因為沒有實境節目經驗，讓他坦言有點不知道講話的時機點：「但節目過程中還是會有綜藝環節，竟然覺得有一種安心感。」
被問到吳宗憲有看好他上實境秀嗎？鹿希派說：「他同意我來，就是給我最大的鼓勵。」令人驚訝來錄實境秀竟還需要爸爸同意，他則妙回一句：「當然啊，寄人籬下！」搞笑說大家以後買他的自傳，引起一陣爆笑。至於會不會請爸爸來節目驗收？他秒答應：「如果有機會的話應該會很好玩。」豈料下秒又反悔：「欸？這個想法還是先收回好了。」炎亞綸認同：「搞不好憲哥來了，鹿希派反而不自在！」但姚元浩認為：「但你看他（鹿）昨天很認真，一直想把工作做好，搞不好他爸（憲哥）在旁邊看，應該蠻感動的吧。」鹿希派也解釋原因：「我覺得如果他真的來了，他會跟我一樣有陣痛（期），他一定不習慣實境。」
五月適逢報稅季，談到報稅問題，先前自爆報稅近千萬的炎亞綸求饒：「沒有，真的沒有人繳得到那個錢啦！假的，業障重！正常繳稅啦，沒有賺到需要繳到那個錢，拜託拜託，我媽已經打給我，叫我不要再講錢的事！」接著將話題丟給莎莎、婁峻碩，最後話題落在鹿希派身上，他則開玩笑說：「我收入只有四、五位數，年收！」讓曾沛慈驚呼：「那你應該不用報稅吧？」笑翻全場。