醫界炸鍋！傳健保總額大砍150億？衛福部：絕無此事

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社保司說明，低推估值是考量「投保人口結構改變對醫療費用之影響率」、「醫療服務成本指數改變率（MCPI）」及「投保人口預估成長率」3項因素來合併計算的成長率；有關MCPI計算項目，過去共識是參採主計總處公告數值，惟數值落後2年，無法準確反映當下社經環境的實際狀況，屬於落後指標。
社保司舉例，以近4年（109年至112年）總額採計MCPI值為例，數值分別為2.181%、1.285%、-0.228%、0.401%，顯示每年數值起伏較大，也會連帶影響低推估值產生明顯波動，故醫療服務提供者建議衛福部應研議改善。
為解決此一問題，社保司指出，衛福部自111年至112年研議各種改善策略，並試圖建立即時性各種MCPI預測模型，於111年11月召開專家諮詢會議，經各領域專家學者檢視，因部分推估方法及預測值均有不確定性或無法找到解釋力足夠之模型，而採多年平均為相對合適且平穩計算方式，其中4年平均較符合原MCPI指標波動趨勢（兩年高峰、兩年低峰之波動）。
社保司說，上述研析結果也納入112年3月「113年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍草案擬訂方向」會議討論，與會代表多數發言者皆同意採計4年平均較為妥適穩定（且較貼近MCPI成長趨勢），且無強烈反對意見發言。
社保司強調，衛福部依《健保法》第60條規定程序，將上述會議討論併同113年總額範圍草案，提至112年4月26日健保會諮詢，衛福部將針對各界關切總額議題，續蒐集相關資料，綜合考量CPI、Cancer、新冠疫情等，提出不低於4%總額成長率的方案，積極向行政院爭取總額協商空間，並依法定程序，等行政院核定總額範圍後，交議健保會，由付費者代表與醫療服務提供者協商。
衛福部強調，因此有關健保總額低推估與高推估係屬健保總額範圍推估數值，絕無「預算砍150億元」之情事。