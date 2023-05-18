挨告違反著作權 林智堅律師喊話余正煌：親自出席法院調解
對於台大國發所碩士論文遭余正煌提告侵犯著作權一事，林智堅律師蕭雄淋、胡中瑋兩人今（18）日表示，距離6月9日法院調解時間還有20多天，林智堅當天一定會出席法院調解，也呼籲余正煌，親自出席調解程序，始能清楚瞭解兩造對於和解的條件為何，有效促進解決本件紛爭。
Newtalk新聞
林智堅律師表示，本案經承台北地院法官善意，詢問雙方是否有意願調解，因余正煌律師團先回覆法院表示有意願調解，所以林智堅亦願意秉持誠意進行調解。 林智堅律師指出，但有鑑於本案是余正煌提告，最瞭解案件事實，應該是余正煌本人，而非余正煌背後的律師團。如余正煌未參與調解程序，雙方恐會耗費更多勞力、時間協商，徒耗司法資源，使本案更難以調解。 林智堅律師表示，日前看到部分媒體報導：「余正煌律師吳俊達說調解時余是否現身，須視余當天有無勤務而定。」但距離6月9日調解時間，有20多天的時間，已足以讓余正煌有充裕的時間請假或找職務代理人。
委任律師表示，林智堅當天一定會出席法院調解，也呼籲余正煌，親自出席調解程序，始能清楚瞭解兩造對於和解的條件為何，有效促進解決本件紛爭。
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