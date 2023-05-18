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全聯推媽媽最愛「消消樂手遊」！闖關爽賺福利點、折價券

▲全聯「福利熊大冒險」消消樂遊戲，可賺福利點數、商品折價券。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯「福利熊大冒險」消消樂遊戲，可賺福利點數、商品折價券。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

免費賺全聯福利點數的機會來了！全聯在PX Pay上推出媽媽最愛的消消樂手遊，除了闖關娛樂外，還有機會獲得生鮮積分、福利點數、商品折價券，以及全聯、大潤發合推的NAUTICA運動周邊，業者指出遊戲複雜度不高的益智類遊戲玩家忠誠度高，其中又以40~54歲的女性為主，正好符合全聯的主力客群，因此首次推出手遊結合集點換購，期望與消費者關係更緊密。

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根據全聯指出，目前已有超過1,800萬會員，其中數位會員超過900萬人，成功轉換超過5成的消費者成為數位會員，今年更首次在APP中新增手遊「福利熊大冒險」，闖關成功後可獲得遊戲徽章，使用遊戲徽章抽獎就有機會獲得3生鮮積分、100福利點、指定品牌折價券以及集點換購商品，期望提高顧客黏著度。

▲手遊除了可以賺福利點數、折價券外，還有機會免費獲得換購商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲手遊除了可以賺福利點數、折價券外，還有機會免費獲得換購商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
全聯行銷部協理劉鴻徵指出，零售通路除了透過贈品吸引消費者外，也要根據客群的生活型態提供服務，這次的消消樂手遊加上運動用品集點購，有望跟消費者關係更加緊密，促使會員參與度增加，活絡PX Pay開啟率。目前會員線上活動共計推出出21檔活動，共有450萬人次參與，發出4.5億福利點數，價值近4,500萬。

除了增加全新類型的遊戲外，全聯根據體育署調查結果發現，國人參與運動人口比例達81.8%，而有規律運動習慣的人口比例首度達到34%，可見民眾對於運動的觀念更加重視。因此全聯一改過往大多是推出餐廚家電換購用品，此檔首度推出健身運動商品。

▲全聯與大潤發合推「NAUTICA居家迷你健身房」會員點換購活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯與大潤發合推「NAUTICA居家迷你健身房」會員點換購活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
換購檔期於5/19至8/10開跑，7款點換購商品與NAUTICA合作推出，包括「速乾抗菌運動毛巾(粉藍/粉紅) 」、「兩用智能計數跳繩」、「放鬆按摩滾筒」、「雙層保溫吸管杯(粉紅/灰) 」、「多功能收納運動包」、「隔音防震防滑運動墊」、「便攜式按摩筋膜槍套組」。

且消費者不論到全聯或者大潤發都可換購，於全聯消費生鮮單筆每滿100元可獲1積分、消費每滿100元可獲3福利點，想換購NAUTICA Competition居家迷你健身房商品，最低200福利點、3生鮮積分加價229元~1,999元即可換購，或者2,000福利點起免加價就能把商品帶回家；大潤發消費每1元可回饋0.5%發幣，換購商品最低可用20發幣，加價229元~1,999元，或者200發幣起免加價。

▲全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／全聯提供）
▲全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／全聯提供）

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