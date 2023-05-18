全聯推媽媽最愛「消消樂手遊」！闖關爽賺福利點、折價券

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全聯行銷部協理劉鴻徵指出，零售通路除了透過贈品吸引消費者外，也要根據客群的生活型態提供服務，這次的消消樂手遊加上運動用品集點購，有望跟消費者關係更加緊密，促使會員參與度增加，活絡PX Pay開啟率。目前會員線上活動共計推出出21檔活動，共有450萬人次參與，發出4.5億福利點數，價值近4,500萬。
除了增加全新類型的遊戲外，全聯根據體育署調查結果發現，國人參與運動人口比例達81.8%，而有規律運動習慣的人口比例首度達到34%，可見民眾對於運動的觀念更加重視。因此全聯一改過往大多是推出餐廚家電換購用品，此檔首度推出健身運動商品。
換購檔期於5/19至8/10開跑，7款點換購商品與NAUTICA合作推出，包括「速乾抗菌運動毛巾(粉藍/粉紅) 」、「兩用智能計數跳繩」、「放鬆按摩滾筒」、「雙層保溫吸管杯(粉紅/灰) 」、「多功能收納運動包」、「隔音防震防滑運動墊」、「便攜式按摩筋膜槍套組」。
且消費者不論到全聯或者大潤發都可換購，於全聯消費生鮮單筆每滿100元可獲1積分、消費每滿100元可獲3福利點，想換購NAUTICA Competition居家迷你健身房商品，最低200福利點、3生鮮積分加價229元~1,999元即可換購，或者2,000福利點起免加價就能把商品帶回家；大潤發消費每1元可回饋0.5%發幣，換購商品最低可用20發幣，加價229元~1,999元，或者200發幣起免加價。