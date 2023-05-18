加速紀錄全數更新！Rimac Nevera打破23項紀錄！

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這輛Rimac Nevera加速表現非常猛爆是大家都知道的事，而過去他們官方紀錄就已經說明百公里加速不用2秒鐘的時間，現在他們在上個月底進行了加速挑戰，將0-400km/h-0的紀錄推向29.93秒的境界，這項紀錄從過去由Koenigsegg Regera所維持的31.49秒，把這項紀錄推向30秒內是個不得了的成就，原廠表示這比起F1的成績還要更猛，而光是在加速方面，靜止到100km/h為1.81秒、200km/h為4.42秒、300km/h為9.22秒、400km/h為21.31秒，這些都是最新的世界紀錄並且由RaceLogic以及Dewesoft兩家獨立機構認證。
除了加速表現優秀之外，其實連制動表現也非常優異，因此0-100km/h-0只要3.99秒，0-200km/h-0為8.85秒，0-300km/h-0為15.68秒，0-400km/h-0為29.93秒，這些也都是最新的世界紀錄，而如果他去知名的400公尺加速賽的話可能也找不到對手，因為他只要8.25秒就可以完成，原廠表示這輛車挑戰紀錄時使用的是米其林Cup 2 R輪胎，而且未來如果電池的科技再進步的話，車輛的性能表現還會再提升，來到令人難以置信的境界。