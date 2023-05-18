批國民黨黑箱提名！黃光芹爆朱郭會面內幕：郭以為會提名他
鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名失利，雖第一時間恭喜新北市長侯友宜，但挺郭的資深媒體人黃光芹今（18）日開始在臉書PO出「打開國民黨的黑箱提名(系列1)」，黃光芹爆料稱，黨主席朱立倫在第一次與郭台銘會面後，郭並不知道究竟用何標準提名人選；而又因坊間民調，郭已超車侯，所以直到走之前，他都還以為朱可能提名他，朱立倫還在會中跟郭台銘說，因為中常會已經授權給他自行裁決，「我可以乾綱獨斷！」
記者余祥／台北報導
黃光芹還原，5月15日晚上，朱立倫與郭台銘在國民黨中央黨部從6點談到10點10分，兩人談了4個小時10分。直到8點，新北市長侯友宜才加入。朱立倫解釋，為何採徵召提名，第一，因侯不能主動說要選，第二則因為郭不是黨員；況且中常會授權他，可以自行裁決，「我可以乾綱獨斷!」
黃光芹指出，朱同時提到，民調不是唯一，也不是那麼重要，他還要綜合各方因素進行決斷。朱拿出一疊民調，只讓郭看了10幾分鐘，不准帶走；加上當時朱並未提到要向縣市長和民代進行徵詢，因此整體聽下來，究竟用何標準提名人選，郭並不十分清楚；而坊間民調，郭已超車侯，所以直到走之前，他都還以為朱可能提名他。
黃光芹說，接近8點的時候，郭向朱提到，侯帶職參選長達200多天，對有400萬人口的新北市來說，一旦出問題，會被究責，就像台中的盧市長一樣，建商發生公安問題，她必須負責；如果他出來選，就不會有這些問題。這時候侯友宜走進來，剛好聽到，坐在一旁，一句話都不說。
黃光芹並預告，朱立倫一句牛鬼蛇神把郭台銘激怒，明天待續。