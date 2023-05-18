日本旅遊大爆發　4月份外國旅客人數登疫後高峰

隨著各國邊境解封，悶了許久的旅人們陸續出國旅遊，其中日本是疫後最受旅客觀迎的國度之一。根據日本政府最新統計數據顯示，4月份造訪日本的外國旅客近兩百萬，大約是疫情爆發前2019年4月人數的3分之2，相較於去年則大增14倍，也是2020年2月疫情爆發後，訪日人數最多的1個月。
國際中心楊雅婷／綜合報導
日本政府強調，4月份國際觀光客入境大幅成長，必須歸功於櫻花季，另外東亞航班陸續增加，以及世界各地放假之賜，都是主要原因。從外國旅客的國籍來看，最熱衷赴日旅遊的是韓國人，4月份共有46.7萬人次，其次是台灣的29.1萬人，緊接著是美國約18.4萬人次、香港約15.2萬人次、泰國12.1萬人次、中國籍觀光客則以10.8萬人次排名第六，這也是中國赴日人數2020年2月後，首次突破10萬大關。
雖然觀光熱潮回溫，但日本當地商品售價以及機票價格漲幅顯著，讓不少遊客備感壓力，直呼好貴！對此，專家表示，日本當地因電費、食品等生活必需品價格不斷上升，2022年消費者物價指數上漲3%，物價居高不下，觀光業者難以獨善其身，被迫加價，使得日本各地的觀光景點和飯店設施都吹起一片「漲風」，不過從赴日旅遊的人數來看，即使物價漲，似乎仍不影響遊客玩興。