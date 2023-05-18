兩大國民美食竟然可以這樣吃？五木x可樂果聯名炒麵 話題熱議
市售的快速上桌炒麵、乾拌麵百百種，但你是否想過還能有新吃法？最近百萬YouTuber那個女生Kiki、多位IG美食網紅接連分享最新新品，竟是炒麵加上「可樂果」！那個女生Kiki大口吃下第一口就非常驚艷，大讚麵體口感和香濃醬料，忍不住一包接著一包；IG美食網紅2A夫妻還加上青蔥，麵條充分吸收醬汁，微辣滋味超涮嘴，毫無違和感。
生活中心/綜合報導
這史無前例的新口感和趣味吃法，讓許多網友紛紛被燒到，引起高度討論，究竟五木x可樂果 聯名炒麵，兩大國民居家美食搭著一起吃，能夠擦出什麼樣的火花呢？
仿間有許多取代蒜酥的作法，但應該沒想過可以跟炒麵混搭，五木拉麵搭配可樂果不只讓美味程度更升級，口感比蒜酥更有層次。五木x可樂果 聯名炒麵一次推出兩種超特別風味的炒麵，川香口水雞與避風塘炒蟹，光聽名字就讓人口水直流。
避風塘炒蟹吃起來有濃濃的蟹香，搭配可樂果非常涮嘴，喜愛辣味口味可以選擇川香口水雞，帶有椒麻香與微辣感，吃起來非常過癮。兩款炒麵完美復刻快炒店爆炒醬香香氣，加上麵體Q彈結合特調醬汁，炒麵美味度再掀高度。
上桌前，最重要的配料就是可樂果，可以依照自己喜歡的口感捏碎，打造個人的最佳脆度，最後像蒜酥一樣撒在炒麵上，紓壓又有趣，不少網紅網友笑說，捏碎可樂果過程忍不住先偷吃幾口。
現代人生活忙碌，可以快速上桌的炒麵、乾拌麵成為首選，五木x可樂果 聯名炒麵的Q彈麵體搭上酥脆口感，不用5分鐘就能吃到多重口感的美味料理，甚至工作忙碌過後需要療癒，敲碎可樂果來上一碗炒麵都很適合，趕緊到全聯及各大量販等通路搶購嘗鮮。