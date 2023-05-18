籃球／CBA三星領軍！杭州亞運中華男籃培訓名單出爐　戴維斯在列

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以取得本土球員身分的阿巴西與歸化球員阿提諾，為避免2014年仁川亞運當時戴維斯因居住年限未滿無法參賽的憾事再度發生，已委請中華奧會向亞運組委會針對兩位球員的參賽資格進行確認中。而戴維斯也表達再次為中華隊效力的意願，本會特別將他列入培訓名單，傳承經驗給國內本土球員。
中華男籃隊預計6月15日起在新北市新店晧宇國際展開集訓，7月安排前往日本進行移地訓練並與日本國家隊進行交流賽，8月代表中華藍隊參加第42屆威廉瓊斯盃男子組賽事，9月23日至10月8日參加第19屆杭州亞運會。
至於中華女籃部分，教練團經鄭慧芸總教練徵詢目前WSBL球隊、UBA大專聯賽及旅外教練中產生，由三位教練林紀妏(旅外)、楊淑淨(UBA佛光)、陳萓峰(WSBL台電)加入亞運教練團隊。18位培訓球員由本屆WSBL超級籃球聯賽參賽四隊優秀球員以及三位旅外球員陳晏宇、張綺芳、吳侑萱組成，陣容均為一時之選，名單中林蝶、彭曉彤、羅蘋、卓敬四位將先參加世大運培訓，待世大運比賽結束返台後加入亞運隊訓練。
中華女籃隊預計6月1日起假新北市淡水國泰女籃體育館開訓，6月26日至7月2日赴澳洲參加2023年亞洲盃女籃賽，8月代表中華藍隊參加第42屆威廉瓊斯盃女子組賽事，9月23日至10月8日參加第19屆杭州亞運會。
中華男籃培訓隊名單
總教練：桑茂森 教練：楊哲宜、陳國維、吳永仁 體能教練：黃冠為
防護員：吳崇豪、陳威志 情蒐員：林煒晧
18位培訓球員：陳盈駿、林庭謙、劉錚、陳冠全、曾祥鈞、李愷諺、盧峻翔、阿巴西、曾文鼎、林韋翰、李德威、周桂羽、謝亞軒、周伯勳、戴維斯、李啓瑋、胡瓏貿、阿提諾
中華女籃培訓隊名單
總教練：鄭慧芸 教練：林紀妏、楊淑淨、陳萓峰
體能教練：吳秉軒 防護員：謝枚芳、顏秀如 情蒐員：陳佩欣
18位培訓球員：鄭伊秀、陳晏宇、林育庭、黃湘婷、黃鈴娟、彭曉彤、張綺芳、羅蘋、林蝶、吳侑萱、劉希曄、潘姿吟、陳薇安、韓雅恩、楊芷瑜、劉昕妤、陳孟欣、卓敬