上櫃電機股「福裕」跨足建設首推精品「森質宅」

上櫃電機股磨床大廠福裕(4513)首度跨足建設打造精品「森質宅」，攜手屢獲建築相關獎項的知名大磊聯合建築師事務所謝志雄總監操刀建築設計，並特別邀請擅長創造溫潤靜謐空間的毛屋建築設計師毛森江先生設計公設；以地景美學受到國內外注目的景觀建築師吳書原設計中庭景觀，以「家、自然、愉悅放鬆」為核心訴求，讓回家成為療癒心靈的一大享受。此案於今(18)日舉行動土典禮，預計2026年完工。
記者陳美嘉／綜合報導
此案主打高質感精品宅與低碳綠建築，基地面積達1942坪，預計規劃地上14、地下3樓的產品，總戶數326戶，格局為2~3房，坪數19~31坪。因基地面對高鐵大道及公園綠地，為很難得的全街廓開發，四面臨路，設計上以降低建蔽率為主要訴求，除了規劃環繞基地周圍三百多米的景觀行人散步道和綠蔭休憩區，並有近千坪的社區大型景觀中庭。
福裕事業副董事長董上裕表示，此案基地位於台南高鐵特區低密度的高級住宅區內，有沙崙智慧綠能科學城及三井OUTLET購物中心等區域優勢，更是目前區域推案中唯一擁有80米林蔭大道綠海視野並與萬坪公園為鄰的住宅大樓。除了擁有極佳的先天條件，團隊也特別邀請台灣清水模大師毛森江與地景美學景觀建築師吳書原一起聯手規劃設計公設與中庭綠意空間，打造與眾不同的精品「森質宅」。
毛森江建築師首次為住宅大樓設計公設，將延續其所重視的「回家就是放鬆」的精神，規劃舒適靜謐的溫暖公共空間；太研規劃設計顧問有限公司主持人吳書原，去年底剛完成卡地亞台北101旗艦店空中花園設計，此次也替「福裕事業(股)公司武東案」的千坪中庭空間，以「住在森林裡」為概念，創造全新「綠色島嶼」地景設計，讓「回家」成為最療癒身心的一件事。