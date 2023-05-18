蔡秋鳳變身帥氣女飆仔 「油門、剎車分不清」嚇慘黃鐙輝
東森綜合台節目《花甲少年趣旅行》最新第四季第一組由「超強雙金陣容-游安順（金鐘）、蔡秋鳳（金曲入圍）、安心亞、黃鐙輝」組成花甲少年組合，結伴去好山好水的花蓮旅行。值得注意的是，當午後全員要挑戰騎乘沙灘車時，分不清油門及剎車的蔡秋鳳，竟化身熱血女飆仔，自告奮勇要載黃鐙輝飆沙去，還沒出發，就把他嚇得冷汗直流。
記者侯家瑜/綜合報導
錄影當天下午天色漸暗，有個嬌小身影在花蓮火車站外等候她的旅伴，居然是大名鼎鼎的台語天后蔡秋鳳，隨後抵達的宅男女神安心亞，主動上前向姊姊問好，原來2人超有緣，多年前曾在節目中同台過，一眼即認出熟面孔，這也讓蔡秋鳳放下忐忑心情：「看到是安心亞就比較安心了！」接著睡眼惺忪的黃鐙輝走向集合點，蔡秋鳳翻白眼笑虧：「他不是長輩？是少年？」黃鐙輝搖頭哀嘆：「姐，我只是長得比較著急的少年！」逗得2位仙女哈哈大笑。
花蓮之旅首日，最後一位花甲成員終於現身，沒想到竟是金鐘迷你劇影帝、近期也入圍台北電影節男主角的游安順，安心亞睜大眼激動喊阿爸，因為2人因去年合作時代劇結識，她興奮表示開心有一同出遊的好機會。暌違3年再度發片的蔡秋鳳，分送旅伴們新專輯作為見面禮，同時捎來今年金曲入圍3項大獎的好消息，更讓大夥又驚又喜。
游安順擔任導遊第一站就來下馬威，帶大家到鯉魚潭體驗划龍舟，早起空腹還沒醒腦就全看傻眼，唯獨曾有划船經驗的黃鐙輝不擔心，還開起玩笑：「但我平常只有划拳而已。」幽默神回應讓全場笑翻。極度考驗體能的「花甲少年盃龍舟賽」，即將展開，飢腸轆轆的4人以龍蝦做為賭注，一場激烈的友誼廝殺，最終勝利女神會青睞哪隊？龍蝦大禮將獎落誰家呢？途經相聲茶館拜訪老友朱德剛，開場即興數來寶詼諧有趣，眾人鼓吹竹板快書，混搭蔡秋鳳的經典名曲《金包銀》，這番跨界合作究竟能蹦出什麼新火花？接棒上場的安心亞不負眾望帶來成名作《呼呼》，卻緊張卡詞超慌亂，笑料百出。