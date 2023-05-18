水保局出版「島嶼食紀」 走訪10縣市繪整農村食文化
臺灣農村飲食文化豐富多元，行政院農委會水土保持局出版「島嶼食紀」套書，一套三冊，以食農健康為主軸，農村綠色飲食為核心，從食材緣由到料理記憶，搭配營養學和科普知識，以繪本圖文紀錄島嶼農村飲食文化，讓民眾了解一 桌「家常菜」，連結著農村手藝與土地生活記憶，適合親子共覽共學。
記者金武鳯/台中報導
水保局今日舉辦「島嶼食紀」新書發表會，水保局副局長林長立表示，「島嶼食紀」是一套以全齡思維編排的圖文書，套書共分三冊，包括「食農趣」、「科普說」及「家香味」，邀集專家學者，從山村、平地到海港，走訪 10 個縣市，踏訪 20 多個農村社區，拜訪農民及在地達人進行田野調查，共蒐錄 25 種在地食材，以及 36 道農村佳餚，將在地食材連結飲食文化及環境生態，透過繪本故事，讓臺灣飲食文化躍然於紙上，說出生動的故事。
發表會在中央書局舉辦，邀請尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所李婉萍營養師，從營養角度導讀，解析套書中應該注意的營養小知識，及每樣食材從營養學角度了解營養價值、破除網路迷思、透過飲食獲取足夠營養與均衡飲食搭配，一次掌握飲在地食材的實用性與知識性。
現場並以島嶼餐桌方式，展示書中收錄特色食材與料理分享，從了解食物的原型，到變成一道道餐桌上的料理與多元化運用，讓飲食不只有吃進肚裡這一件事，也能發現臺灣各地飲食之美。
林長立副局長表示，台灣農村是這片土地的根，「島嶼食紀」不只是一套農村食材及文化紀實繪本，更希望透過本書喚醒記憶中的家鄉味，並成為農村飲食文化傳承的種子書，為農村飲食哲學展開序曲。最重要的是，只要我們辛勤耕耘、保水護土，這塊土地也必報以我們豐盛富足生活。