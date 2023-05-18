許維恩懷胎8月「身體爆6不適症狀」！王家梁好心疼：辛苦了
41歲女星許維恩與王家梁結婚1年多，今年做人成功，即將迎來女兒「忒忒」，目前懷胎8個多月的她，卻苦嘆懷孕後期身體不適，出現了6種不適狀況，但為了女兒都願意忍耐，最近跑去體驗孕婦按摩，緩解不適感，她也開心表示：「期待忒忒到來！」王家梁也心疼直呼：「忒忒越健康，媽咪會越辛苦，好讓爸爸為難，媽咪辛苦了。」
記者郭佩蓉/綜合報導
許維恩懷孕後，就為了女兒開通社群帳號，也時常發文紀錄懷孕過程，她以女兒的口吻表示：「我在媽咪肚子裡一直不斷成長，還有7週忒忒就跟大家碰面了，好開心也好期待跟叔叔、阿姨們見面，知道媽咪後期已經開始有些不舒服，腳會抽筋、睡不好、髖關節痠痛、疲憊、心悸胸悶和頻尿。」
雖然身體感到各種不適，不過許維恩為母則強，總會摸著孕肚和女兒喊話：「沒事！一切都值得。」王家梁也心疼表示：「忒忒越健康，媽咪會越辛苦，好讓爸爸為難，媽咪辛苦了。」許維恩說：「懷上忒忒的喜悅和感動無法用言語形容，是甜蜜的負擔，雖然會累累的，一天二十四小時，挺著顆圓球上拍攝工作與出席各大活動，伴隨著腰痠背痛、腿部腫脹痠痛、水腫等，身體上的問題，感謝一路上有大王的陪伴。」
為了緩解身體的不適感，她也體驗了朋友推薦的孕婦按摩，「傳統觀念大多認為孕婦不能接受按摩，怕會壓迫胎兒，不過孕婦按摩與一般按摩非常不同，其手法、力道、按摩部位都會根據孕婦和胎兒狀況做調整，有助於緩解懷孕的不適反應，幫助媽咪更輕鬆地度過孕期」，最後，她也相當期待女兒的到來：「期待忒忒到來，我們一家三口再安排與大家見面囉。」