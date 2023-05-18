特企／「遠雄綠禾」銷售穩健　珍稀星空露台戶提前釋出

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「遠雄綠禾」基地享有永安路40米林蔭大道、親水綠堤第一排的永久景觀優勢，建築上有三大特色，首先是「斜屋頂設計」讓外觀更顯設計層次，豐富了城市天際線。其次是「錯層陽台」規劃，同時引入綠意、採光、通風；而「風車型平面配置」則讓3房達到戶戶邊間、雙面採光，客廳、臥室、衛浴都有開對外窗，室內通風流暢，開闊格局提高居住尺度，也是目前換屋客喜愛的戶型。
此案最特別的是露台戶規劃，「遠雄綠禾」露台戶結合綠意景觀，將戶外空間納景於室，適合喜歡種種花草、有小孩與寵物的家庭，露台空間還可以用來放置瑜伽墊、戶外休閒家具等，白天是空中花園，夜晚還能在星空下與親友聊天聚會，為生活創造更多感動，對於高壓工作的科技新貴而言，能減輕生活壓力，還能享受到在家就能得到的平靜和寧靜。
遠雄綠禾行銷處長謝文游表示，過去露台戶規劃常常是在二樓、三樓低樓層，無景觀優勢，而「遠雄綠禾」露台戶均位於高樓層，遠景眺望景觀，近景則是搭配建築本身景觀植栽綠化，景觀絕佳。而高樓層居住環境更加清幽、隱密，遠離市區喧囂和車水馬龍，感到放鬆和舒適，詢問度極高。
鹽行國中重劃區以高綠覆、生活品質為指標，收納親水、綠覆景觀，區域內規劃綠帶公園，並規劃3座蓄洪池公園，是難得的宜居重劃區。交通位置上為靠近南科的市心大型重劃區，從「遠雄綠禾」出發車程約4、5分鐘可上北外環，約15分鐘可到南科，10-15鐘左右就可進入北區，因此吸引到南科高科技工作者，或是永康本區、大橋重劃區換屋客層。
房仲業者指出，重劃區推案價格常有一案推一案，價格疊加的情況發生，加上台南市政府於近日標售鹽行重劃區內土地，從土地、建築成本來看，未來其他推價格可能會更高，這也是客戶選擇購入「遠雄綠禾」的原因，加上此案地段、品牌、產品設計上都極具優勢，才能成為台南房市中矚目焦點！
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