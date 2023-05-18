鳳小岳唱台語歌超溜！播氣象「迷倒女主播」被讚顏值天花板
演員鳳小岳在電影《艋舺》、《女朋友男朋友》、電視劇《華燈初上》嶄露頭角，近期跨足歌手備受關注，日前登上壹電視《娛樂壹級棒》談起他的音樂歷程，在現場也擔任一日主播播報氣象，並在新聞中即興加入他的閩南語新歌〈風車〉，迷人嗓音和男神外表電暈眾人，讓主播沈泳吟忍不住說，鳳小岳只要在新聞開始自我介紹，發呆看著鏡頭也會有收視率，甚至稱讚：「顏值天花板！」
記者郭佩蓉/綜合報導
鳳小岳因為父母都是音樂、藝術家，所以從小就對音樂非常有熱忱，多年來已累積大量創作，還曾得過音樂比賽冠軍，這次推出的閩南語新歌〈風車〉特別邀請伍佰作詞，甫推出就頗受好評，而有著混血兒外表的鳳小岳看似與閩南語歌違和，但其實他的閩南語很「輪轉」，唱起歌一點也不跳tone，節目中特別演唱新歌〈風車〉和〈心事誰人知〉，現場清唱和演奏實力堅強，可說是「被演員耽誤的男歌手」也不為過！
在當天《娛樂壹級棒》錄影前，鳳小岳其實一直以為只是來現場唱歌的，完全不知道有要上主播台播報的橋段，所以一開始有點緊張，沒想到一上台就老神在在，播氣象之餘還能搞笑拿起雨傘和風車唱歌。主播沈泳吟說，鳳小岳的播報很有自己的風格，表現超出預期，未來不只可以當演員、歌手，還能斜槓主播，顏值肯定會是業界男主播天花板！更多精彩內容，請鎖定壹電視《娛樂壹級棒》單元「一日主播」，周六晚上10點首播，周日下午4點重播。