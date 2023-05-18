龍蝦吃到飽突取消挨轟！邵庭「涮辛酸」心酸了：整貨櫃龍蝦被吃光
藝人邵庭經營的火鍋店「涮辛酸」，於4月時推出龍蝦吃到飽套餐，吸引許多顧客。3天前突然喊卡，決議原本1288元龍蝦吃到飽方案將於5/21取消，讓不少早訂位的顧客錯愕，湧入粉專留言抱怨。為了平息眾怒，涮辛酸今(18)也提出補償方案，但仍舊止不住顧客怒火，紛紛取消訂位。
記者葉盛耀/綜合報導
「涮辛酸」本有3種吃到飽方案，988元、1288元與1688元，其中「1288涮蝦套餐」內容為天使紅蝦、草蝦及龍蝦吃到飽，不少顧客手刀訂位，就為了「龍蝦自由」，據傳已被預約到5月底。不過，粉專在15日突然發文公告：「1288涮蝦套餐販售至5/21止」，引起顧客紛紛留言：「好不容易訂到位要龍蝦自由，居然被取消了～太心酸了」、「天啊，我訂5/27，不能到這個月底嗎？」、「我還真倒楣！5/22，有種被騙的感覺」、「當初訂位時明明確認有1288涮蝦套餐，現在店家突然公告只到5/21，所以我們提早在4月份訂位的人都是活該要被店家騙嗎？」、「太扯了！好歹也延續到5月底吧！根本欺騙」。
今(18)日「涮辛酸」粉專發出聲明，因團隊在活動規劃不夠周全嚴謹，錯估大家對龍蝦的熱愛度，對於母親節1288龍蝦方案提早一週結束，致上最深歉意。並說明「真的是一整個貨櫃龍蝦吃光光了，謝謝大家展現食力。」並提出補償方案，為維護用餐品質，將會逐一連繫顧客，確認是要調整訂位或是取消，若為5/15前訂位5/22~5/31前往用餐的客人，每桌提供日本和牛一份做為補償。「涮辛酸」說明，現場依然有988送一隻龍蝦的活動，也有生食干貝天使紅蝦。
但最新消息傳出，不少顧客以為1688元享日本和牛吃到飽方案裡頭應仍含龍蝦吃到飽，但如今連1688元也無法「龍蝦自由」，再次引起顧客怒氣，紛紛揚言退訂。