《超人力霸王德卡 最終章》6月上映！男女主角宣布：來台灣見影迷
日本超人力霸王最新電影版《超人力霸王德卡 最終章 朝向旅程的彼方…》確定要在6月30日於台灣上映，片商「野獸國」也將邀請男主角「明日見奏大」松本大輝、女主角「桐野唯千夏」村山優香以及「超人力霸王帝納斯」中村加彌乃來台，於6月10日舉辦兩場「劇場版主角直擊限定特映會」，演員將與台灣粉絲近距離互動，特映會套票明（19日）中午12點在威秀影城相關售票系統啟售。
記者陳雅蘭/綜合報導
對於能夠化身「超人力霸王帝納斯」，中村加彌乃表示美夢成真，她透露小時候相當喜歡「超人力霸王迪卡」，不但收集手指人偶，還會穿超人力霸王的睡衣，曾幻想要當超人力霸王，但因為是女生而放棄，沒想到長大後竟能演出此角色，自己也「不敢相信」，她也對觀眾喊話：「看完這部電影，大家可以跟朋友說『有女生變成超人力霸王唷！』」
至於實際展現變身橋段有什麼感想，中村加彌乃表示剛開始真的不知所措，還好有松本大輝的指導，她開完笑說：「連1公釐都不能有差錯！」松本大輝對於可以再度演出電影版感到相當開心，尤其是因為影集版最後他所飾演的「明日見奏大」已經無法變身成「超人力霸王德卡」，會有怎麼樣的演出，請大家拭目以待。