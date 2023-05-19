BL夯作《我在便利商店撿到一隻男神》　小說、漫畫、廣播劇齊上線

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近年來由「聽覺」體現娛樂內容掀起流行，相較於閱讀的視覺體驗，「聲演」提供新的體感元素。舉凡對話聲、背景氣氛音樂、不同的效果音，藉由聲音塑造貼近生活的場景，使人沉浸故事。
《我在便利商店撿到一隻男神》廣播劇期待能切入BL腐女市場，與聲音無限廣播劇團合作經過演員海選後，挑選出聲音冷漠的男主角，以及略帶自high屬性的男神。專業聲音演員的演出，讓用戶彷彿有「聲歷其境」的體驗。
故事、聲音皆備後，還有漫畫圖像的展演，將角色具象化呈現在用戶面前。漫畫家SUSU的韓式人物畫風展現出男神精美的肌肉線條，一出場便全裸，保證讓讀者大飽眼福。三種媒介、三重體驗，讓用戶藉由文字的想像、漫畫的表現以及聲音的感官體驗，完整呈現這部作品迷人之處。
文學星與漫畫星除台灣原創作品外，也深入各領域開發，賦予IP更多的可能性。如與台灣知名Vtuber「瀕臨絕種團」合作，推出團體首部條漫，以人氣女團的恩怨情仇為主打，揭開偶像們私底下的有趣互動。
今年初也與金盞花大影業、伯樂影業合作《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，推出主角毛毛生前的漫畫故事。漫畫家、作者們的全新改編內容，讓喜愛IP的閱聽人接觸更多精彩故事。
《我在便利商店撿到一隻男神》小說、漫畫目前分別在文學星與漫畫星連載，廣播劇則是在「beanfun!文學星x漫畫星」SoundON平台，與聲音無限廣播劇團Youtube同時上架，希望藉由文字、圖片、聲音等三種不同娛樂媒介的呈現，帶給閱聽人不同層次的體驗。
📍《我在便利商店撿到一隻男神》
小說：https://novels.beanfun.com/3522
漫畫：https://comics.beanfun.com/130
廣播劇：https://bean.fun/La2VV