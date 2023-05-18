特企／隋棠代言uniarts全球實尚包包選品店 形象片破百萬點閱
女星隋棠近日代言包包品牌uniarts，為品牌拍攝年度形象片，片中隋棠以美麗動人的身影，搭配溫柔的口吻，感性演繹品牌想傳達的核心主張「包包不只是包包」，隋棠溫暖的演繹，結合貼近人心的片段，讓兩支形象片一上片便迅速衝破百萬點閱率，受到網友們的喜愛。
隋棠這次所代言的品牌uniarts，是個結合「實用」加上「時尚」的全球實尚包包選品店，其特色便是在展現設計感的同時，亦能擁有實用性，讓設計巧妙融入日常，也就是品牌提倡所謂的「不經意時尚」，所以即使有這樣多的款式，每個人也都能搭配出自我的獨特性，找到最舒服、適合自己的模樣。
uniarts擁有許多品牌供人們挑選，而近期他們又做為台灣總代理再度引進了吸睛度與討論度極高的韓國人氣品牌JOSEPH AND STACEY，想要入手「剪刀包」的朋友們，除了台中LaLaport北館 1F「𝗧𝗿𝗲𝗻𝗱𝘆 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁 𝗯𝘆 𝘂𝗻𝗶𝗮𝗿𝘁𝘀」為全台首店，集結品牌幾乎都是全台首發，也是uniarts全新潮感型態包包選店，uniarts官網也已同步開賣，更多詳情請密切注意官方消息！
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