侯友宜副手最晚7月出爐！不只郭台銘　藍營這些女將也都曾被點名

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盧秀燕擔任台中市長任內政績頗受好評，已是中部縣市首長的大姊頭，過去也曾有人拱盧秀燕參選總統，但盧秀燕拒絕。只是盧秀燕的實力雄厚，若能與侯友宜搭檔參選，戰力可觀。但盧秀燕今天受訪說，盧秀燕巧妙回說，「謝謝大家稱呼我為媽媽市長，媽媽會留在家裡，謝謝。」言下之意就是只想留在台中。
【李貴敏】
民進黨總統參選人賴清德的副手，曾傳出是駐美代表蕭美琴或前文化部長鄭麗君。為了與賴的副手別苗頭，國民黨內也傳出，侯的副手要有三條件，女性、專業、留美相關經歷，政大法律系畢業、曾留美還有美國律師資格的李貴敏，因此遭點名。李貴敏對此僅回答，「謝謝抬愛」。
【柯志恩】
與李貴敏的條件類似，柯志恩也是國民黨內的女性政治人物代表，口才論述清晰，且還頗受年輕族群愛戴，因此柯志恩也同樣曾被點名。日前《NOWnews今日新聞》與政大學生會合辦的論壇中，有學生拱柯志恩參選總統。不過柯說，他會繼續參選高雄市長，不會參選總統。被問到是否會擔任侯副手，柯也回應，「目前毫無根據、也不可能」。
【管中閔】
管中閔曾任馬政府時期的國發會主委，擁有財經專業，管中閔在參選台大校長時，「卡管」事件讓立委與管有革命情感，管中閔今年1月卸任台大校長時，也傳出學術圈勸進管中閔選總統，或是搭配參選副總統，但管當時的回應是，「台大校長對我來說是最珍貴的職位，我沒那個屁股，絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層。」
【郭台銘】
郭台銘與侯友宜兩強相爭，最後由侯友宜勝出，但郭台銘有基本支持度，且郭的國際人脈、財經背景，剛好也能與侯友宜互補，因此即使郭台銘最後未獲國民黨徵召，但黨內挺郭派仍期盼郭能與侯合作，組成侯郭配，全力下架國民黨。但一向強勢、霸主性格的郭台銘，是否願意屈就擔任副手，可能還要沉澱一段時間思考後才能決定。
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