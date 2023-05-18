侯友宜副手最晚7月出爐！不只郭台銘　藍營這些女將也都曾被點名

▲侯友宜被國民黨徵召參選總統。（圖／記者陳明中攝，2023.5.17）
▲侯友宜被國民黨徵召參選總統。（圖／記者陳明中攝，2023.5.17）

記者何哲欣／台北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，侯的副手人選，國民黨全代會7月23日中就會亮相，因此近日就可能曝光。侯還未被徵召前，被民進黨議員問到，最喜歡的搭配副手是誰？侯開玩笑說，最愛的是他老婆。但侯今天受訪，被問到副手是否可能是台大前校長管中閔或鴻海創辦人郭台銘？侯未正面回應，僅說兩人都是優秀人選。除了管與郭，若要找女性擔任副手，台中市長盧秀燕、立委李貴敏、國民黨智庫執行長柯志恩，也都曾被點名。《NOWnews今日新聞》整理侯友宜可能的副手人選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
【盧秀燕】

盧秀燕擔任台中市長任內政績頗受好評，已是中部縣市首長的大姊頭，過去也曾有人拱盧秀燕參選總統，但盧秀燕拒絕。只是盧秀燕的實力雄厚，若能與侯友宜搭檔參選，戰力可觀。但盧秀燕今天受訪說，盧秀燕巧妙回說，「謝謝大家稱呼我為媽媽市長，媽媽會留在家裡，謝謝。」言下之意就是只想留在台中。

【李貴敏】

民進黨總統參選人賴清德的副手，曾傳出是駐美代表蕭美琴或前文化部長鄭麗君。為了與賴的副手別苗頭，國民黨內也傳出，侯的副手要有三條件，女性、專業、留美相關經歷，政大法律系畢業、曾留美還有美國律師資格的李貴敏，因此遭點名。李貴敏對此僅回答，「謝謝抬愛」。

【柯志恩】

與李貴敏的條件類似，柯志恩也是國民黨內的女性政治人物代表，口才論述清晰，且還頗受年輕族群愛戴，因此柯志恩也同樣曾被點名。日前《NOWnews今日新聞》與政大學生會合辦的論壇中，有學生拱柯志恩參選總統。不過柯說，他會繼續參選高雄市長，不會參選總統。被問到是否會擔任侯副手，柯也回應，「目前毫無根據、也不可能」。

【管中閔】

管中閔曾任馬政府時期的國發會主委，擁有財經專業，管中閔在參選台大校長時，「卡管」事件讓立委與管有革命情感，管中閔今年1月卸任台大校長時，也傳出學術圈勸進管中閔選總統，或是搭配參選副總統，但管當時的回應是，「台大校長對我來說是最珍貴的職位，我沒那個屁股，絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層。」

【郭台銘】

郭台銘與侯友宜兩強相爭，最後由侯友宜勝出，但郭台銘有基本支持度，且郭的國際人脈、財經背景，剛好也能與侯友宜互補，因此即使郭台銘最後未獲國民黨徵召，但黨內挺郭派仍期盼郭能與侯合作，組成侯郭配，全力下架國民黨。但一向強勢、霸主性格的郭台銘，是否願意屈就擔任副手，可能還要沉澱一段時間思考後才能決定。

更多「侯友宜參選總統」相關新聞。

2024選戰主軸及團隊？侯友宜：敬佩郭董、一起為國家社會發展努力

管中閔成侯友宜副手最大黑馬？ 爆最快9月「捐市長薪水」拼選戰

國民黨徵召侯友宜選2024　柯文哲呼籲先讓郭台銘冷靜

巷仔內／侯友宜「落跑」選總統　綠營與其嘴砲不如修法嚴禁鑽漏洞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀