特企／一起回歸吧！《MapleStory R: Evolution》開放商店預約

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官方表示，遊戲富含諸多創新特色玩法，如30 VS 30冒險團全員參戰的的維多利亞島爭霸，讓冒險家能與更多好友並肩作戰；獨家定制的小屋系統，可以與NPC自由互動，互訪好友齊聚開Party；更可自由交友組隊，一起挑戰炎魔等強力BOSS！另外還有特色的寵物進化系統為冒險家們增添新力量，每隻寵物擁有多個進化外觀，獨家打造更具個性化的養成元素，最高可攜帶七隻寵物助陣，闖關刷本無壓力！
在繼承原作經典內容的同時，遊戲對玩法進行了全新升級，採用了輕鬆放置的豎屏玩法，方便冒險家單手操作，在多種場景下均能輕鬆遊玩！更有免費快速戰鬥和離線自動掛機功能，即使在睡覺也能自動升級！讓冒險家既能體驗與好友快樂暢聊、協力組隊挑戰極限等刺激玩法，又能在忙碌時掛機累積收益，享受自動升級練等的快感，不錯過任何獎勵和收益！
《MapleStory R: Evolution》正式開放App Store和GooglePlay 商店預約！FB粉絲團、Discord等官方社群已經同步開啟，冒險家們趕快進行商店預約，加入官方社群，搶先了解更多遊戲資訊，參與社群活動更有機會獲得超可愛的遊戲周邊，更多預約活動正在籌備中，期待各位冒險家的加入！
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